Texas polisi: Saldırgan ilkokula girdiğinde, kapıda güvenlik görevlisi yoktu

Angelica Casas, Chelsea Bailey ve Max Matza

BBC News, Uvalde ve Seattle

31 dakika önce

Kaynak, EPA

ABD'nin Texas eyaletinde Salı günü bir ilkokula girerek 19'u çocuk 21 kişiyi öldüren silahlı saldırganın, binaya girerken hiçbir engelle karşılaşmadığı açıklandı.

Texas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Victor Escalon, genç yaştaki saldırgana kapıdaki silahlı güvenlik görevlilerinin engel olmadığını, kapının kilitli olup olmadığının bile bilinmediğini söyledi.

Escalon, buna karşılık saldırgana müdahalede çok gecikildiği yönündeki eleştiriler karşısında polisin tepkisini savundu.

Görgü tanıkları, polisin Uvalde Robb İlkokulu'na giren silahlı kişiye müdahale etmekte tereddüt ettiklerini ve takviye beklediklerini aktarmıştı.

Okula girerek ateş açan kişi 19 ilkokul öğrencisi ile iki öğretmeni öldürmüş, en az 17 kişiyi de yaralamıştı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Okulun önüne ölenlerin anısına çiçekler bırakılıyor

Polis tarafından yapılan son açıklamalar, bundan iki gün önce basın toplantısında söylenenlerle şekilde çelişiyor.

Victor Escalon, Perşembe günü yaptığı açıklamada, silahlı kişinin kapıdaki güvenlik görevlilerinden birini vurarak içeri girdiği yolundaki ilk haberlerin doğru olmadığını, aslında saldırgan geldiğinde okulun içinde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığını söyledi.

Escalon polislerin okulun içine 11.40'da saldırganın okula girmesinden dört dakika sonra girdiğini ekledi.

Fakat saldırgan, bundan ancak bir saatten fazla bir süre sonra, ABD Sınır Muhafaza gücü taktik ekiplerinin olay yerine ulaşmasından sonra öldürülerek durdurulabildi.

Escalon müdahale gücünün, üzerlerine ateş açılması yüzünden binaya hemen giremediğini söyledi.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, çaresizlik içindeki ailelerin, polisi biran önce içeri girmeye, müdahale etmeye zorladıkları, tartıştıkları görülmüştü.

Veliler öfkeli

Saldırıya uğrayan ilkokulda iki çocuğu olan bir baba, Jesse Jimenez, BBC'ye çocuklarının nasıl korku içinde saklanarak katliamdan kurtulduklarını anlattı:

"Oğlum bana doğru koştu ve kurtulamayacağını sandığını söyledi. Bir daha beni ve annesini hiç göremeyeceğini düşünmüş. Kızım ne olduğunu bile anlayamamış. Bunun bir tatbikat mı gerçek mi olduğunu bile bilmediğini anlattı."

Perşembe günü, öldürülen öğretmenlerden Irma Garcia'nın eşi Joe Garcia kalp krizi geçirerek hayatını yitrimişti.

Kızı saldırıda ölen bir baba da Associated Press haber ajansına, polisin müdahale etmemesine duyduğu öfkeyle, o sırada, dışarda bekleyen diğer insanlarla beraber okula dalmayı bile düşündüğünü anlattı.

Çocuklardan birinin annesi Angeli Rose Gomes Wall Street Journal gazetesine, olay sırasında diğer anne babalarla birlikte polisin binaya girip müdahale etmesini talep ettikleri sırada, polise engel olmakla suçlanarak kısa bir süre kelepçelendiğini söyledi.

Gomes, çılgına dönmüş bir babanın bir polis tarafından yere savrulduğunu, bir başka babaya biber gazı sıkıldığını, bir diğerinin ise daha sonra elektroşok tabancasına maruz kaldığını söyledi.

"Polis hiç bir şey yapmıyordu. Çitlerin dışında bekliyorlardı. Hiç bir yere gidecekleri yoktu" diyen Gomez, kelepçesi çıkarıldığında okul çitlerinin üzerinden atlayıp iki çocuğunu kurtarmak için içeri koştuğunu anlatıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Texas polis yetkilisi Victor Escalon

Victor Escalon polislerin okulun dışında bekledikleri süre içinde takviye güç beklediklerini ve bir yandan da "öğrencileri ve öğretmenleri tahliye ettiklerini" söyledi. Escalon, "Bir saat sonra ABD Sınır Muhafaza taktik birimi okula ulaştı, içeri girdi ve zanlıyı öldürdü" dedi.

Bu uygulama, 1999'daki Columbine Lisesi katliamından sonra, bütün ülkede bu tür olaylar için belirlenen kurallara uygun görünmüyor. Kurallara göre olay yerine ulaşan ilk polis gücü elinden geleni yapmak, takviye beklemeden saldırıyı durdurmak için en kısa zamanda harekete geçmekle yükümlü.

Saldırganın okula girişi

Polis sözcüsünün anlattığına göre, saldırgan kullandığı kamyonet okulun yakınlarında bir hendeğe düşerek durunca indi ve yakındaki bir cenaze evinden çıkan iki iki kişiye elindeki tüfekle ateş etmeye başladı.

Sonra okul çitlerinin üstünden atladı ve binaya doğru yaylım ateş açtı.

Okulun kapısına geldiğinde kapıda kimse tarafından durdurulmadı.

Uvalde bölgesi okullarında geçerle protokole göre, okul binalarının kapıları ve girişleri, otoparkları ve çevresinde güvenlik devriyesi bulunması şart koşuluyor. Ayrıca öğretmenlerin kapıları sürekli olarak kilitlemesi isteniyor.

Escalon "Kapıların neden kilitlenmediği konusunda bütün bilgileri toplayacağız. Ya da belki kilitliydi. Fakat şu anda kilitlenmemiş gibi görünüyor" diye konuştu.

Texas'ı temsil eden ABD Temsilciler Meclisi üyekerinden Joaquin Castro, doğrudan doğruya Federam Soruşturma Bürosu FBI'ın başkanına mektup yazarak, güvenlik görevlilerinin okul saldırısına müdahalesini mercek altına almasını istedi.

Yetkililer, saldırganın olayda kaç mermi sıktığının henüz bilinmediğini kaydediyor, fakat bir polis kaynağı CBS televizyonuna zanlının 600 mermi kullandığını söyledi.

Bu, aynı kaynağa göre Amerikan ordusuna mensup muharip bir askerin taşıdığının iki misli cephane demek ve saldırganın polis ile büyük bir çatışmaya hazır olduğuna işaret ediyor.

Soruşturmayı yürütenler şu ana kadar saldırganın sabıkası ya da psikolojik bir rahatsızlığı olduğuna dair bir bilgiye ulaşmış değil.

Saldırıda kullandığı AR tarzı tüfeği, 18 yaşına girdikten sonra, iki hafta önce aldığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve eşinin Pazar günü Uvalde'yi ziyaret edeceğini açıkladı.