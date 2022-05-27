İran'da çöken binada can kaybı 24'e çıktı, birçok ilde protesto gösterileri sürüyor

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Kaynak, IRNA Fotoğraf altı yazısı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir olaydan beş gün sonra enkaz alanını ziyaret etti

İran'ın Abadan kentinde Pazartesi günü çöken inşaat halindeki binada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yetkilileri yolsuzluk yapmak ve güvenli olmayan bir binaya ruhsat vermekle suçlayan öfkeli kalabalıklar, Abadan, Hürremşehr, İsfahan dahil bölgedeki birçok şehirde beş gündür protesto gösterileri düzenliyor.

Abadan Valisi İhsan Abbaspur yaralıların sayısının 37 olduğunu, bunlardan 34'ünün tedavilerinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiklerini söyledi. Abbaspur ayrıca halktan bina çevresinde toplanmamalarını istedi; kalan enkazın da çökebileceğini, yeterince kurtarma görevlisi olduğunu kaydetti.

BBC Farsça Servisi, kurtarma görevlileri dışında çok sayıda kişinin, ellerindeki ilkel aletlerle enkaz kaldırarak yakınlarını aramaya çalıştıklarını aktardı.

İçişleri Bakanı Vahidi: Bir suç işlenmiştir

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ve İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi bugün olay yerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, "Bir suç işlenmiştir. Daha çok para kazanmak için insanların hayatlarıyla bu kadar kolay oynayan kişiler asla affedilemez" deDİ.

İşyeri olarak tasarlanan ve inşaatı süren 10 katlı Metropol adlı binası Pazartesi günü çökerek yerle bir olmuştu.

Kaynak, Tasnim News/AFP Fotoğraf altı yazısı, Üst katlarında inşaat süren bina kısmen açılmıştı ve çöktüğü sırada içeride 150 civarında kişi olduğu tahmin ediliyor

Fotoğraf ve video kayıtlarında, çöken binadan sokağa dökülen beton bloklar ve çelik putrellerin yoldaki çok sayıda aracı da ezdiği görülüyor.

Enkazda arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor ve binanın çöküş nedeninin de araştırıldığı açıklandı.

Binanın inşaatında zorunlu teknik kurallara ve şartnamelere uymamakla suçlanan binanın sahibi ve müteahhiti hakkında önce tutuklama kararı çıktığı açıklandıysa da daha sonra savcılık bu kişinin olayda ölenler arasında olduğunu duyurdu.

İran Kızılayı son tweetlerinden birinde çevre şehirlerden gelenlerle birlikte 23 ekip ve 137 kurtarma görevlisinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmalarda, 10'dan fazla ambulans ve özel koku alan köpekler de kullanılıyor. Kızılay, bulunamayan kişilerin aileleriyle de teması sürdürecek ekipler oluşturulduğunu bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, çöken binanın Abadan'ın en işlek alışveriş bölgesinde olduğunu, üst katlarında inşaat sürdüğü halde çökmeden bir kaç gün önce dükkanların yerleştiği zemin katın açıldığını duyurdu.

Mehr haber ajansına göre, bu yüzden çöktüğü sırada binanın, bitmiş ve açılmış olan zemin katındaki dükkanlarda alışveriş yapanlar da dahil 150 kadar kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları binanın yerel saatle öğlen 12:40 sularında çöktüğünü söylüyorlar.

Kaynak, Tasnim News/AFP Fotoğraf altı yazısı, Metropol binası Abadan'ın en işlek alışveriş merkezlerinden birinde inşa ediliyordu

Öfkeli gösteriler sürüyor

Binanın çökmesinden bu yana Abadan ve çevresindeki bir çok ilde öfkeli protesto gösterileri devam ediyor.

Sosyal medya ağlarında Abadan kentindeki gösteriden fotoğraflar ve video kayıtları da yer aldı ve bazıları BBC Farsça Servisi'nin (@bbcpersian) Instagram hesabından paylaşıldı.

Abadan Belediyesi önünde Perşembe gecesi yapılan gösteride kalabalık, belediye başkanı ve belediye meclis azaları da dahil, binanın çökmesinin sorumlularının yargılanmasını istedi.

'Hamaney'e ölüm' sloganı

Gösterilerde öfkenin hedefi sadece yerel yetkililer de değildi. Abadan'daki gösteride ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney aleyhine "Hamaney'e ölüm" sloganı atıldığı da duyuldu.

Bir başka gösteri görüntüsünde ise kalabalığın, enkazın yakınlarında belediye başkanı Hüseyin Hamidpur'un peşinden koştuğu görülüyor.

İrar'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise olayla ilgili ilk açıklamasını dün yaptı ve binanın çökmesinin sorumlularına "ders mahiyetinde cezalar" verilmesini istedi.

Binanın sahibi öldü mü?

Bu arada ilk gün gözaltına alındığı haberleri çıkan bina sahibinin öldüğü yolundaki resmi açıklamalar protesto gösterilerine katılan kalabalıklar tarafından kuşkuyla karşılandı.

Fakat olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kuzistan bölgesi başsavcısı yapılan DNA testleri ile Metropol binası sahibi ve inşaatın da müteahhiti Hüseyin Abdülbaki'nin de enkaz altında ölenler arasında olduğunun doğrulandığını söyledi.

Hüseyin Abdülbaki Metropolis binasının inşaatında, aranan teknik şartname ve kuralları ihlal etmekle suçlanıyor.

Kuzistan savcılığı kazadan sonra Abdülbaki hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Fakat kısa süre sonra enkaz altından, üzerinde Hüseyin Abdülbaki'nin kimliği bulunan bir ceset çıkarıldığı açıklandı.

Abdülbaki'nin cesedinin, kardeşleri tarafından teşhis edilişini gösteren video kayıtları sosyal medyada yaygın tepki aldı.

Kimlik tespiti ve DNA testi sonuçlarına inanmadıklarını söyleyenler oldu.