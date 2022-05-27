Brezilya'da polisin gaz bombası atıp zorla bagaja soktuğu siyah öldü

27 Mayıs 2022, 14:34 +03 Güncelleme 34 dakika önce

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Brezilya'da polis arabasının bagajına zorla sokulan bir kişinin, atılan gaz bombası nedeniyle boğularak ölmesi infial yarattı.

38 yaşında Genivaldo de Jesus Santos, Umbauba kenti sokaklarında polis tarafından durdurulmuştu.

Olay sırasında çekilen video görüntülerinde, iki polis memurunun siyah Santos'un başını içinden dumanlar yükselen bagaja zorla soktukları görülüyor.

Otopsi raporu, Santos'un boğularak öldüğünü ortaya koydu.

Brezilya federal polisi olayla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

Olayın nasıl geliştiğine dair farklı açıklamalar yapıldı.

Polisin yaptığı açıklamada,i Santos'un polise direnç gösterdiği için durdurulup gözaltına alındığı, "saldırgan tutumu nedeniyle kendisini etkisiz kılmak için bazı teknikler kullanıldığını" savunuldu.

Ancak Santos'un olay yerinde bulunan yeğeni Wallison de Jesus, yerel medyaya yaptığı açıklamada, amcasının motorsiklet kullanırken polis tarafından durdurulduğunu ve polisin kendisinden gömleğini çıkarmasını istediğini söyledi.

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'Adamı öldürecekler!'

Amcasının şizofreni tedavisi için reçeteli ilaç aldığını söyleyen yeğeni, polisin ilaçları bulması üzerine Santos'un paniğe kapıldığını belirtti.

Polisi amcasının sağlık durumu hakkında uyarmaya çalıştığını söyleyen Wallison de Jesus, polisin uyarıyı dikkate almadığını ve bunun üzerine "işkencenin başladığını" iddia etti.

Polis memurlarının Genivaldo de Jesus Santos'u zorla yere yatırdığını, ardından da polis arabasının bagajına ittiklerini belirtti.

İnternette viral olan video görüntülerinde de Santos'un vücudunun polis arabasının bagajında olduğu, bacaklarının dışarıda kaldığı görülüyor.

Santos bir yandan tekmeler savurup bağırırken, iki polis memurunun arabanın bagaj kapağını kapamaya çalıştıkları anlaşılıyor.

Bunlar yaşanırken de bagajın içine bir gaz bombasının atılmış olduğu görülüyor.

Santos'un bacakları hareketsiz hale gelirken olay yerinden geçen birinin "Adamı öldürecekler" dediği duyuluyor.

Wallison de Jesus, amcasının bilincini yitirdiğinin anlaşılması üzerine polis memurlarının kendisini hastaneye götürdüklerini söylüyor.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Santos kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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'Irkçı bir saldırı'

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda Santos'un boğulma sonucu öldüğü, ancak boğulmasına neyin yol açtığının tespit edilemediği belirtildi.

Santos'un eşi Maria Fabiana dos Santos olayı bir cinayet olarak nitelendirdi ve kocasının hayatının hiçbir döneminde şiddete başvurmadığını savundu.

Kaynak, MAURO PIMENTEL Fotoğraf altı yazısı, Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlenen polis baskınında 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Olay Brezilya'da büyük infial yaratırken birçok kişi polisin tutumunu "ırkçı bir saldırı" olarak kınadı.

Siyah aktivist ve politikacı Renata Souza attığı bir tweette, "Devletin elinde bir siyah daha infaz edildi. Bu kabul edilemez" yorumunda bulundu.

Umbauba'da Santos'un öldüğü yol üzerinde yapılan protesto gösterilerinde lastikler ateşe verildi.

Polis şiddeti Brezilya'da sık sık görülüyor.

Bu hafta Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlenen polis baskınında 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.