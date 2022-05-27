Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı

Nicolas Négoce

BBC News, Tivaouane

37 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 10 günlük bebeğini kaybeden Kaba adlı anne hastane önünde gözyaşı döktü.

Senegal'in Tivaouane kentinde bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti. Facia sonrası Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Tivaouane Belediye Başkanı Demba Diop Sy, yangının elektrik kontağından çıktığını, üç bebeğin kurtarıldığını söyledi.

Facia tüm ülkede büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu. Sağlık sektörünün içinde bulunduğu durum yeniden tartışmaya açıldı.

Yangın haberinin duyulması sonrası birçok aile bebeklerinin akıbetini öğrenmek için Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'ne akın etti. Bebeklerinin hayatını kaybettiği haberiyle yıkılan anne-babaların hastanelerin önünde ağladıkları görüldü.

Adının Abdou olduğunu söyleyen bir kişi BBC'ye, "Kahrolduk. Baldızım geçen ay doğumdan sonra öldü. Bebek yedi aylık doğduğu için kuvözdeydi. Şimdi oğlunun öldüğü haberini aldık" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Mustafa Cisse adlı bir kişi de, üç haftalık yeğeni Muhammed'in yangında can verdiğini söyledi. Bebeğin annesi Ramata Gueye'nin de doğum sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anne-babanın yedi yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıklarıni ve Muhammed'in tek çocukları olduğunu söyleyen Mustafa Cisse, "Karısından sonra bebeklerini de kaybeden kardeşim yıkıldı. Kardeşimin gözlerine bakamıyorum. Kader mi yoksal Senegal'in hastaneleri mi bilmiyorum. Bunu hükümete sormalıyız" dedi.

Kaynak, AFP

'Kızıma gece söylemedim'

Ndeye Absa Gueye adlı bir kadın, yangın haberini gece duyduğunu ama kızına söylemediğini belirterek "Sabah bebeğinin öldüğü haberini aldık" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP, yerel medyaya dayandırdığı haberinde, hastanenin yeni hizmete girdiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Sarr, yangın haberini İsviçre'nin Cenevre kentinde katıldığı Dünya Sağlık Örgütü toplantısında aldı. Ziyareti yarıda keserek ülkesine dönen Sarr, "Çok talihsiz, çok acı verici bir olay" dedi. Sarr daha sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından görevinden alındı.

Birçok gözlemci Senegal'in bölgedeki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmakla birlikte personel, altyapı, teçhizat ve mali kaynak sorunları yaşandığına dikkat çekiyor.

Facialar arka arkaya geldi

Muhalefet milletvekili Mamadou Lamine Diallo Twitter mesajında, "Bir devlet hastanesinde daha bebekler yanarak can verdi. Bu kabul edilemez" dedi.

Senegal'de geçen yıl da Linguere kentinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında dört bebek hayatını kaybetmişti. Bu yangının da elektrik kontağından çıktığı açıklanmıştı.

Geçen ay öldüğü sanarak morga kaldırılan bir bebeğin daha sonra yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması ülkede infiale neden olmuştu.