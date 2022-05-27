Maymun çiçeği virüsü: Dünya Sağlık Örgütü 'Vakalar artabilir ancak endişeye kapılmamak gerek' diyor

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsü vakalarının artmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun Salgın Hastalıklar Birimi Başkanı Dr. Sylvie Briand, bununla birlikte doğru önlemlerle salgının kontrol altına alınabileceğini, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu aşamada toplu aşılama programlarına gerek olmadığını belirten WHO yetkilileri sadece hastalarla yakın temasta bulunan kişilerin aşılanmasını tavsiye ediyor.

Kuruluş, üye ülkelerden aşı stoklarını bildirmesini istedi.

Almanya bu hafta çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıklamıştı.

Şu ana kadar Afrika dışında, çoğunluğu Avrupa'da 20'ye yakın ülkede 300 civarında maymun çiçeği vakası bildirildi.

Maymun çiçeği vakaları daha çok Batı ve Orta Afrika ülkelerinde görülen bir hastalık.

Hastalık virüsü genellikle bu ülkelere yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda seyahat bağlantısı görülmüyor.

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İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak,

Döküntülere ya da kabuklarına dokunmak,

Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak.

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf benzlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

Sağlık yetkilileri, temasın ardından dört gün içerisinde aşı yapılmasını tavsiye ediyor.