Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool Paris'teki maç için UEFA'ya resmi soruşturma çağrısı yaptı

18 dakika önce

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Liverpool, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yaşananlar nedeniyle soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Final karşılaşmasının "güvenlik gerekçesiyle" 30 dakika ertelendiğini açıklanmıştı.

Erteleme gerekçesi olarak ise taraftarların stadyuma geç gelmesi gösterilmişti.

UEFA karmaşanın binlerce kişinin sahte bilet satın alması nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Fransız emniyeti ve güvenlik güçleriyle yaşananların değerlendirileceğini kaydeden UEFA yönetiminin açıklaması şöyle devam etti:

"Karşılaşmanın başlama saatine doğru, Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın, o biletlerle geçiş yapmaya çalışması nedeniyle tıkandı.

"Bu durum, çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesi ile sonuçlandı. Bu nedenle başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan, olabildiğince fazla taraftan alınabilsin.

"Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası da yığılmanın devam etmesi nedeniyle polis dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stadyum dışında yığılmalar

Liverpool savunma oyuncusu Andy Robertson organizasyonu "darmadağın" ifadesi ile tanımladı.

Liverpool kulübünden de yaşananların kabul edilemez olduğunu savunan bir açıklama yapıldı.

Kulüp açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam Stade de France'da, stadyuma giriş ve güvenlik zincirinin kırılması nedeniyle Liverpool taraftarlarının yaşadıklarından büyük üzüntü duyduk.

"Bu Avrupa futbolunun en büyük karşılaşması ve taraftarlar bu akşam tanık olduklarımızı yaşamak zorunda değildi.

"Bu kabul edilemez olayların nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatılması isteğimizi yazılı olarak ilettik"

Fransız polisi başlama düdüğünden 20 dakika önce atılan bir tweetle, taraftarlara içeri girmeye çalışmama çağrısı yaptı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stadyum içindeki ekranda gecikmenin sebebi olarak maça geç gelen taraftarlar gösterildi

Maça geç gelindi iddiası

Stadyum içi kamera görüntülerinde, maça az bir süre kala çok sayıda boş yer olduğu görülüyordu.

Stadyum içindeki dev ekranlarda, ertelemenin sebebi olarak taraftarların maça geç gelmesi gösterildi.

Liverpool'dan maç görevi için gelen polisler ise, taraftarın davranışlarının mevcut şartlarda örnek bir davranış gösterdiklerini ve "stadyuma kesinlikle geç gelmediklerini" savundular.

Biletine 1000 sterlin ödemiş olan bir Liverpool taraftarı, BBC Radio 5'e, "Maça 45 dakika kala, oturacağımız bölgenin dolduğu söylendi" dedi.

Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher da Twitter hesabından "Ailemiz ve arkadaşlarımız dışarı çıkarken biber gazı yediler. Şoke edici bir UEFA organizasyonu" paylaşımını yaptı.