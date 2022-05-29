Uçan Adam lakaplı Zapata, jet motorlu aracıyla göle düşerek yaralandı

9 dakika önce

Zapata ve Flyboard adını verdiği uçan aracı

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Fransız mucit Franky Zapata, flyboard adını verdiği uçan kaykayıyla yaptığı bir gösteri uçuşunda göle düştü.

Havalandıktan sonra kendi çevresinde dönmeye başlayan Zapata yaklaşık 15 metre yükseklikten göle çakıldı.

Hastaneye kaldırılan mucitin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Fransa'da bu bölgede yayın yapan bir gazete olan Sud Ouest, mucidin sudan bilinci yerinde çıkarıldığını bildirdi.