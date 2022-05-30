Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra ödülünü İHA satın alınması için sattı

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Bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan Ukraynalı grup Kaluş Orkestra, ödülünü ülkelerinde savaşan askerlere destek için 900 bin euroya sattı.

Kristal mikrofon ödülü, Ukrayna ordusuna İHA alınabilmesi için Facebook üzerinden açık artırma ile satıldı.

Kaluş Orkestra, satışın yapıldığı dönemde bağış toplamak için Almanya'nın başkenti Berlin'de konser de düzenledi.

Bu konserden elde edilen gelir, tıbbi malzeme desteği için kullanıldı.

Berlin'deki konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, seyircilerden savaşa alışmamalarını söyledi.

Psiuk, "Barış sağlanana kadar savaş haberleri ön sayfalarda olmaya devam etmeli" dedi.

Gruba Eurovision'da birinciliği getiren "Stefania" adlı şarkı, aslında solist Oleh Psiuk'un annesi için bestelenmiş ancak işgal sonrası yeniden yazılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana 4 bin sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.