İsrail'den vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı: İran intikam saldırısı düzenleyebilir

38 dakika önce

Kaynak, ATPImages

İsrail hükümeti Türkiye'ye seyahat konusunda vatandaşlarına yaptığı uyarıyı güncelledi.

İsrail Milli Güvenlik Konseyi açıklamasında geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin öldürülmesi üzerine İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik "intikam saldırısı" gerçekleştirmesi tehdidinin arttığı öne sürüldü.

Açıklamada "Birkaç haftadır, özellikle de Devrim Muhafızları'nın bir komutanının öldürülmesinden Tahran'ın İsrail'i sorumlu tutmasından bu yana İran'ın dünya genelinde İsraillileri hedef alacağına dair endişeler arttı" denildi.

Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen İsrail Milli Güvenlik Konseyi, İran'a komşu olan başka ülkelerin de "bügünlerde İsrail için artan bir risk oluşturduğu" uyarsında bulundu.

Güvenlik yetkilileri, uyarıların Türkiye'deki İsrail vatandaşlarını hedef alan gerçek tehditlerin akabinde yapıldığını belirtti, ancak bu tehditlerin ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.

Cinayet ve kaçırma olayları

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi, geçtiğimiz hafta kimliği bilinmeyen motorsikletli iki kişi tarafından arabası içerisinde beş kez vurularak öldürülmüştü.

Hüdayi'nin İran dışında işlenen ve bazı İsraillileri de hedef alan bir takım cinayet ve kaçırma olaylarına karıştığı ileri sürülüyordu.

Kaynak, ATPImages Fotoğraf altı yazısı, Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı.

Tahran hükümeti resmi olarak suikastın ardında kim olduğuna inandığına dair bir açıklama yapmamış ancak ABD ve İsrail'in suikastı planladığı yönünde imalarda bulunmuştu.

Suikastin Tahran'ın en güvenli bölgelerinden birinde düzenlenmesine karşın İranlı yetkililer olayla bağlantılı şüphelileri henüz tespit edebilmiş değil.

Suikastten sonra İsrail resmi bir açıklama yapmamış ancak dünya genelinde konsolosluk ve büyükelçiliklerinde güvenlik seviyesini arttırmıştı.