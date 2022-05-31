Kadınlar ve erkeklerin ideal egzersiz saatleri farklı: Sabah mı, akşam mı spor yapmalı?

Philippa Roxby

BBC Sağlık Muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sabahın erken saatlerinde egzersiz yapmak kadınlarda fazla kilo ve tansiyon sorunlarına iyi gelebilir

Egzersiz aslında ne zaman yaparsanız yapın faydalı. Fakat ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, egzersizin günün hangi saatlerinde en faydalı olduğu kadınlar ve erkeklerde farklı.

Araştırma kadınların sabah saatlerinde spor yaptıklarında vücutlarından daha fazla yağ yaktıklarını ortaya koydu. Erkekler ise en çok akşam saatlerinde spor yaptıklarında yağ yakıyorlar.

Araştırmacılar bu konudaki bilgilerin çoğunun erkekler üzerinde yapılan araştırmalara dayandığını söylüyorlar.

Kadınlar ve erkekler arasındaki hormonsal farklılıklar, vücut saati farklılıkları ve uyku döngülerinin bu farklılıkta rolü olabileceğini düşünüyorlar.

ABD'deki araştırmanın dayandığı 12 haftalık deneye, 25 ile 55 yaş arasında hepsi de aktif ve sağlıklı 30 erkek ve 26 kadın katılmış. Bu süre içinde esneme hareketleri, kısa mesafe koşu, dayanıklılık ve güç egzersizlerinin deneklerin bedenleri üzerindeki etkisi izlenerek kaydedilmiş.

Deney süresince bir grup sabah 08:30 öncesinde bir saat egzersiz yaparken diğer grup egzersizini 18:00-19:00 arasında yaptı. Bütün katılımcılar özel olarak düzenlenmiş bir diyet uyguladı.

Araştırmacılar deney boyunca bütün katılımcıların esneklik, güç ve aerobik kuvveti ile vücut yağ oranı ve tansiyonunu ölçerek kaydetti.

Genel bir sonuç olarak, deneye katılan herkesin atletik kapasitesi ve sağlığı hangi saatlerde egzersiz yapmış olurlarsa olsunlar, 12 haftanın sonunda çok daha iyiydi.

Kaynak, Getty Images

Bu nedenle araştırmanın lideri ve New York eyaletindeki Skidmore Fakültesi'nde sağlık ve insan fizyolojisi profesörü olan Paul Arcerio "En iyi egzersiz saati, günlük hayat akışınıza uygun zamandır" diyerek başlıyor.

Fakat kadınlar ve erkekler için ideal egzersiz saatinin farklı olabileceğini gösteren verilere de dikkat çekiyor.

Erken mi geç mi yapmalı?

Arcerio, en çok bel-göbek çevresindeki yağlarından kurtulmak ve tansiyonlarını düşürmek isteyen kadınların sabah saatlerinde egzersizi hedeflemesi gerektiğini söylüyor.

Bu önemli çünkü göbek-bel çevresindeki yağlar, karaciğer dahil iç organları çevreliyor ve bu nedenle tehlikeli olabilir.

Ancak Arcerio, bedenlerinin üst kısmındaki kasları güçlendirmek ve genel olarak beslenme düzenini iyileştirmek ve moralini yükseltmek isteyen kadınların akşam saatlerinde egzersizi tercih etmesini tavsiye ediyor.

Deneye katılan erkeklerin hangi saatlerde spor yaptığı ise sonuçları daha az etkiliyor.

Fakat araştırma, deneklerin verilerinden kalkarak, "kalp sağlığı ve metabolizmalarını geliştirmek, morallerini yükseltmek isteyen erkekler için ideal egzersiz zamanının akşam saatleri olduğu" sonucuna varıyor.

Metabolizmanın daha sağlıklı olması demek aynı zamanda obezite, Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve felç riskini de azaltmak demek.