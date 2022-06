Hızlı teslimat girişimlerinin hızlı büyüme dönemi sona mı eriyor?

41 dakika önce

Savaşın etkisi

New York ve Boston'da müşterilerinin 15 dakikada alışverişlerini teslim almalarını sağlayan Fridge No More adlı girişim Mart ayında 600 çalışanını işten çıkardı. Rus girişimci Pavel Danilov tarafından kurulan Fridge No More'un yatırımcıları arasında Rus Igor Ryabenkiy tarafından yönetilen Altair Capital de vardı.