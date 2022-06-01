Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Belçika'da cinsel şiddet karşıtı protestolar düzenleniyordu.

Belçika'da kişinin rızası dışında gerçekleşen her türlü cinsel ilişki tecavüz kapsamına alındı. Yeni düzenleme ile tecavüzün tanımı değiştirildi, suçun cezası iki kat ağırlaştırıldı. Yetişkinler için seks işçiliği aşamalı olarak suç olmaktan çıkarıldı, 16 yaşından küçüklere cinsel ilişki yasağı getirildi.

Belçika hükümetinin, cinsel şiddetle mücadele amacıyla hazırladığı "cinsel ceza hukuku reformu", bugün yürürlüğe girdi.

Reform kapsamında, 1867 yılından bu yana yürülükte olan ceza yasasının cinsel suçlarla ilgili bölümünde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden birisi, kişinin rızası dışında gerçekleşen her türlü cinsel davranışın suç sayılması oldu. Çiftler arasında izinsiz cinsel ilişki, tecavüz olarak değerlendirilecek.

Yeni yasaya göre, mağdur kendisini savunmuyorsa bu, rızanın verildiği anlamına gelmeyecek. Düzenlemede, "Rıza, cinsel eylem öncesinde veya sırasında herhangi bir zamanda geri alınabilir ve fail, mağdurun özgür iradesini etkileyen savunmasız durumundan yararlanırsa, rıza söz konusu olamaz" ifadesine yer verildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Belçika'da 2021 yılı sonlarında cinsel şiddet karşıtı yürüyüşler düzenleniyordu.

Yeni düzenleme ile, tecavüzün tanımı da değiştirildi. Tam olarak cinsel birleşme olmasa da, kısmen her türlü cinsel ilişki, tecavüz olarak kabul edilecek. Daha önce tecavüz suçlarına uygulanan 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları, 6 aydan 10 yıla çıkarıldı.

Mağdurun uyuşturulup tecavüz edilmesi gibi ağırlaştırıcı bir durum söz konusu olduğunda temel ceza 15 yıla kadar çıkarılabilecek.

Reform kapsamında, her türlü taciz, cinsel bütünlüğe saldırı olarak adlandırılacak ve kovuşturma kapsamına alınacak.

Yeni yasa ile 16 yaşından küçüklerin cinsel ilişkide bulunmalarına izin verilmeyecek. Ancak birlikte olduğu kişiyle arasındaki yaş farkı üç yıldan fazla değilse, 14 ila 16 yaş arasındaki gençler için istisna uygulanabilecek.

Yetişkinler için seks işçiliği suç olmaktan çıkarıldı

Belçika'da yetişkinler için seks işçiliği de suç olmaktan çıkarıldı. İlk aşamada yasal zeminde seks işçiliği ancak serbest meslek sahibi seks işçileri için mümkün olacak. Kişilerin, başkaları tarafından seks işçiliğine zorlanması ve istismarının önlenmesi için daha katı önlemler alınacak.

Seks işçiliği konusundaki reklamlara sadece kişinin kendi cinsel hizmetlerinin tanıtımını yapması koşuluyla izin verilecek.

Belçika'da günde ortalama sekiz tecavüz şikayeti resmi kayıtlara geçiyor. Ancak resmi makamlara yansımayan gerçek sayının ortalama 80 civarında olduğu tahmin ediliyor.