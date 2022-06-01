Ukrayna, İskoçya'yı geçerek Dünya Kupası play-off finaline çıktı

13 dakika önce

Duygusal anlar

Zinchenko: Ukrayna asla pes etmeyecek

"Ukraynalılar tek bir şey istiyor, o da savaşın bitmesi. Hepsinin tek hayali savaşın bitmesi. Ukrayna takımının kendi hayali var: Dünya Kupası'na gitmek ve bu büyük gururu Ukraynalılara yaşatmak istiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bunu hak ediyor."