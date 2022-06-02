Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

2 Haziran 2022, 19:44 +03 Güncelleme 23 dakika önce

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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olan Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutladı.

Kraliçe 2. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Louis, Charlotte ve George ile Buckingham Sarayı'nda uçak gösterisini izledi.

Prens William'ın 4 yaşındaki en küçük çocuğu Prens Louis, gösteri sırasında verdiği komik pozlarla izleyicilerin kalbini çaldı.

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük tatil ilan edildi. Binlerce kişi Buckingham Sarayı önünde toplandı ve Kraliçe'nin balkona çıkışını ve ardından yapılan askeri töreni ve uçak gösterisini izledi.

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

70'ten fazla uçak, Buckingham Sarayı'nın tepesinden geçtikten sonra Windsor Kalesi'nde de fotoğraflandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ana Jübile fenerini özel törenle Windsor Kalesi'nde yakacağını açıkladı.

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İnsanlar uçak gösterisini kameraya yakalamak için sokaklarda toplandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Londra Kulesi'nde top atışı

Kraliçe'nin Platin Jübilesi'ni kutlamak için Londra Kulesi ve Hyde Park'ta, Galler'deki Roald Dahl Meydanı'nda ve İskoçya'da Edinburgh Kalesi'nde saygı atışları yapıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hyde Park'ta top atışı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cardiff'te top atışı

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Edinburgh Kalesi'nde top atışı

Kaynak, Getty Images

Diğer taraftan bir grup protestocu Buckingham Sarayı önündeki gösteriyi durdurmaya çalıştı ve polis tarafından uzaklaştırıldı.

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