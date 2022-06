Getir kuryesine Londra'da bıçaklı saldırı: Kurye neler yaşadı, şirket iddialar için ne diyor?

20 dakika önce

"Beni scooter'larıyla takip edip öldüreceklerini düşünüyordum, arkamda olup olmadıklarına bile bakamadım. Elimden kanlar fışkırırken can korkusuyla son hız depoya döndüm."

Kaynak, CAMDEN NEW JOURNAL

Camden New Journal isimli yerel gazeteye yansıyan olay, pandemiyle iyice yaygınlaşan eve teslimat hizmetlerinde çalışan kuryelerin koşullarını bir kez daha tartışmaya açtı.

'Ödeme yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum'

"Elimi kullanamadığım için aylarca çalışamayacağım fakat ödeme gelip gelmeyeceğine dair her hafta stres içinde olacağım, Getir bana elle tutulur yazılı bir güvence vermedi."

"Getir olarak, elinden yaralanan kuryemizin hem hastanede olduğu süre boyunca hem de sonrasında yanında olduk. Şu an için iş yapamayacak durumda olan kuryemizin maaşında herhangi bir kesinti yapılmayacak, tam olarak iyileşene kadar maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz."

"İşimizin doğası gereği, sokaklarda başımıza her türlü olumsuz durum gelebilir. Bu gibi durumlarda öncelikle benim yaşadığımın aksine Getir'in bizi nasıl sahip çıkacağına dair yazılı bilgi almak ve güvence altında olup olmadığımı bilmek istiyorum. Getir motosikletlere panik butonu ve kaza anında merkeze sinyal gönderen iki basit mekanizma eklemeli. Ayrıca, yöneticimize acil durumlarda her an ulaşabilmemiz gerekiyor."