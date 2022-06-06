Boris Johnson: İngiltere Başbakanı için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak

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İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson için bu akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.