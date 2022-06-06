Papa Francesco'nun istifa edeceğine dair söylentiler artıyor

Övgü Pınar

Vatikan

6 Haziran 2022, 22:24 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa'nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco'nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.

Geçen yaz kolon ameliyatı olan Papa Francesco, dizindeki bir sorun nedeniyle son haftalarda tekerlekli sandalye kullanıyor.

Papa geçen hafta da, Ağustos sonunda İtalya'nın L'Aquila kentini ziyaret edeceğini açıklayınca önce İtalya basınında ve ardından uluslararası medyada istifa ihtimalinden söz edilmeye başladı.

L'Aquila ziyaretinin amacı, bu kentte 13. yüzyıldan bu yana yapılan bir dini festival olarak açıklandı. Ancak, "Kremlinoloji"yle yarışır bir alan olan "Vatikanoloji" uzmanları bu ziyaretin "gerçek" anlamını deşifre etme amaçlı analizlerinde farklı bir iddiayı savundu.

Bu iddialara göre, Papa'nın L'Aquila gezisi istifa sembolleriyle bezeli. Papa'nın bu kentte katılacağı "Perdonanza Celestiana" festivali, tarihin ilk istifa eden papası olarak bilinen 5. Celestino tarafından başlatılmıştı. Papa Francesco'nun bu gezide 5. Celestino'nun mezarını da ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa 5. Celestino'nun 13. asırdaki istifasının ardından yüzyıllar boyunca gelen tüm papalar bu görevi ölene kadar sürdürmüştü. Bu gelenek, 2013'te dönemin papası 16. Benedetto'nun şok etkisi yaratan istifasına kadar devam etmişti.

İtalya basını, Papa Francesco'nun görevden ayrılmaya hazırlandığı söylentilerine yer verdiği haberlerde, 16. Benedetto'nun da istifasından önce 5. Celestino'nun mezarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

16. Benedetto, 2009'daki bu ziyaretinde 5. Celestino'nun mezarına papalık palyumunu (cübbe üstüne takılan yün aksesuar) bırakmıştı. Yaklaşık 4 yıl sonra istifa ettiğinde bu jest, bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Francesco'nun ilk müstafi papa 5. Celestino anısına L'Aquila'ya yapacağı ziyaret de bu nedenlerle, "papalığının geleceğiyle ilgili bir sembol" olarak yorumlandı. Papa'nın 28 Ağustos'ta planlanan L'Aquila gezisi ve burada yapacağı her hareket yakından izlenecek.

Yeni kardinal atamaları

Gelecek Ağustos'taki bir başka planı da bazıları tarafından Papa'nın istifa edebileceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Papa Francesco, 27 Ağustos'ta 21 yeni kardinal atayacak. Bu yeni kardinallerin 16'sı 80 yaş altında oldukları için olası bir yeni papa seçiminde oy hakkına sahip olacak.

Böylece, papa seçimine katılabilecek 132 kardinalden 83'ü Francesco tarafından atanmış olacak.

Bu da bir sonraki papanın, Francesco'nun çizgisine yakın kardinaller tarafından belirlenmesi; dolayısıyla Katolik Kilisesi yönetiminin bu çizgide devam etmesi ihtimalini güçlendirecek.

"İstifa aklımdan geçmedi" demişti

Papa Francesco'nun bu göreve ilk geldiği dönemde istifa konusuna olumsuz bakmadığını gösteren mesajları da vardı. Ancak son olarak geçen Eylül ayında verdiği bir söyleşide, kolon ameliyatı sonrası istifa etmeyi düşündüğü iddialarını, "Aklımdan bile geçmedi" diye yalanlamıştı.

Papa, İspanyol radyo kanalı COPE'ye verdiği bu söyleşide "Ne zaman bir Papa hasta olsa hep bir Konklav (Papa seçimi) kasırgası kopartılıyor" demişti.

Papa Francesco'nun istifa etmeye hazırlandığı söylentilerine şüpheyle yaklaşanlar bu sözleri hatırlatıyor.

'Üç papa bir arada olmaz'

İstifa iddiasını inandırıcılıktan uzaklaştıran bir başka unsur da, bir önceki Papa 16. Benedetto (95) hala hayattayken Francesco'nun da istifa etmesi halinde Vatikan'da ikisi emekli, biri aktif olmak üzere 3 papanın bulunacak olması.

13. yüzyıldan beri istifa eden ilk papa olan 16. Benedetto'nun hâlâ Vatikan'da yaşaması ve papaların giydiği beyaz kıyafetlerinden vazgeçmemesi bir "çift başlılık" sorunu kaynağı olarak görülüyor.

ABD'deki Kean Üniversitesi'nden Kilise tarihçisi Christopher Bellito da, AP ajansına yaptığı açıklamada bu faktöre işaret ederek "(Francesco) ortalıkta gezen iki eski papa olmasına izin vermeyecektir" dedi. Bellito, Papa Francesco istifa etse bile bunu, selefi 16. Benedetto hayattayken yapmayacağını savundu.

Papa'nın istifasının yakın olmadığını düşündüren bir diğer neden de Ekim 2023'te yapılacak sinod (piskoposlar meclisi) zirvesi. Papa'nın Katolik Kilisesi'nin işleyişiyle ilgili bu önemli zirvenin sonucunu beklemeden görevi bırakması olası görülmüyor.

'Zihinsel illüzyonlar'

İstifa iddialarına bir tepki de, Papa'ya yakın isimlerden Honduraslı Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga'dan geldi. İspanyolca yayın yapan Katolik haber sitesi Religion Digital'e konuşan Kardinal Maradiaga, iddiaları "optik, zihinsel illüzyonlar" diye tanımladı.

ABD merkezli National Catholic Reporter sitesinin Vatikan muhabiri Christopher White ise, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada istifa söylentilerine ihtimal vermediğini söyledikten sonra ekledi: