HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

54 dakika önce

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Semra Güzel

PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğraflarının kamuoyuna yansımasının ardından, geçen Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.

31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in bu durumunun TBMM Başkanlık Divanı'nca tespitinin ardından milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin başlatılması bekleniyor.

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dönük ilk adım, 31 Mayıs'ta atıldı ve birleşimi yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan 27. dönem başından bu yana nadir olarak başvurulan yöntemle, birleşimi yoklamayla açtı.

Aynı zamanda AKP ve MHP grupları arasında Meclis'in tatile gireceği 7 Temmuz'a kadar Genel Kurul'un yoklamayla açılması kararı alındı.

İktidar partisi kulislerinde bu kararın nedeni olarak, Meclis çalışmalarına milletvekillerinin daha fazla katılımının sağlanması gösterilirken, devamsızlık yapan milletvekillerin için de anayasa ve içtüzük gereği "üyeliğin düşürülmesi" sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Karar doğrultusunda, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da birleşimi yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşimi yoklamayla açtı.

Süreç nasıl işleyecek?

Anayasa ve İçtüzük gereği, bir ay içinde beş birleşime mazeretsiz ve izinsiz katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşürülmesi süreci başlatılabiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve halen nerede olduğu bilinmeyen Güzel, geçen hafta Salı gününden bu yana beş birleşime katılmadı.

Başkanlık Divanı'nda yapılacak durum tespitinin ardından, bu durumun TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilmesi bekleniyor.

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Semra Güzel ve Volkan Bora

İçtüzük gereği karma komisyon, dokunulmazlık prosedüründe olduğu gibi Güzel'in dosyasını inceleyip karara bağlayacak.

AKP ve MHP çoğunluğunun olduğu karma komisyonda Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Karma komisyonun "üyeliğin düşmesi" yönünde karar vermesi halinde, bu yöndeki rapor TBMM Genel Kurulu'nun oyuna sunulacak.

Milletvekilliğinin düşürülmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 301 milletvekilinin "kabul oyu" vermesi gerekiyor.

Son olarak Zana'nın milletvekilliği düşürülmüştü

TBMM'de 24 Haziran 2018 seçimleri ile başlayan 27. yasama döneminde devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülen üye yok.

TBMM'de devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülen son isim ise 26. dönemin başında TBMM Genel Kurulu'nda metne uygun yemin etmediği gerekçesiyle milletvekilliği yemini geçersiz sayılan Leyla Zana oldu.