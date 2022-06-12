Andrea Pirlo, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu

17 dakika önce

Kaynak, Fatih Karagumruk

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaştığını duyurdu.

Transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyuran İstanbul temsilcisi, Pirlo ile 1 Temmuz'da başlamak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

43 yaşındaki Pirlo, tek teknik direktörlük deneyimini, futbolculuk döneminde dört sene formasını giydiği İtalya Seriea A takımlarından Juventus'u çalıştırarak elde etti.

Teknik direktör olarak Juventus ile 52 maça çıkan Pirlo, 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti ve maç başına 2,15 puan ortalamasıyla görev yaptı.

Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig'e çıktı. O sezon takımın başına İtalyan teknik adam Francesco Farioli'ye emanet eden kulüp, Serie A geçmişi olan Emiliano Viviano, Lucas Biglia, Fabio Borini, Andrea Bertolacci ve Lucas Castro gibi isimleri transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Volkan Demirel ile de sezon sonu yollarını ayıran Karagümrük, ligi sekizinci sırada tamamlamıştı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'u da yine eski bir futbolcu olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella çalıştırıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cristiano Ronaldo ve Andrea Pirlo

Brescia'dan AC Milan'a

Futbola, 1994 yılında doğduğu kent olan Brescia'da başlayan Pirlo, bir yıl sonra 16 yaşındayken ilk Seria A maçına çıktı. O yıllarda takımın başında ise bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu vardı.

1998 yılında Inter Milan'ın başına geçen Lucescu, eski öğrencisini de Milano'ya getirdi. Ancak yeteri kadar forma şansı bulamadı ve daha sonra Reggina'ya kiralandı.

Buradaki başarılı sezonunun ardından Inter'de yine şans bulamayan Pirlo, 2000-01 sezonunda Roberto Baggio'nun yer aldığı eski takımı Brescia'ya kiralandı. Burada parlak bir sezon geçirdi ve daha sonra da 2001 yılında Inter'in ezeli rakibi AC Milan'a satıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pirlo, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde AC Milan formasıyla Liverpool'a karşı sahaya çıkmıştı.

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı AC Milan'da büyük bir yol kat eden İtalyan futbolcu, dünya çapında bir futbolcu olma yolunda ardı ardına sezonlar geçirdi. Daha önceki takımlarında ofansiv bir orta saha oyuncusu olarak görev yaparken Pirlo, Ancelotti yönetimindeki AC Milan'la defansif orta saha ve oyun kurucu olarak yıldızlaştı. Pirlo, Milan formasını giydiği ilk yıl Fatih Terim'le de çalıştı.

Juventus yılları

2011 yılına kadar formasını terlettiği AC Milan'la iki Serie A şampiyonluğu, bir İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupası, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupa kazandı.

Ardından da Juventus'a katıldı. Torino temsilcisi, Pirlo ile oynadığı yıllarda Serie A'da büyük bir egemenlik kurdu ve 2011 yılından itibaren 4 sene üst üste şampiyon oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pirlo, oyunculuğu döneminde Juventus ile dört kez Serie A şampiyonu oldu

2015 yılına gelindiğinde ise Pirlo, ABD'de New York City takımının yolunu tuttu ve iki sezon bu takımın formasını giydi.