Covid: Hollanda'da Omicron varyantlarına bağlı vaka sayısında artış görüldü

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

58 dakika önce

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Hollanda'da koronavirüs Omicron varyantları BA.4 ve BA.5 hızla yayılıyor. Bu varyantlara bağlı Covid vakalarının sayısı, 1 hafta içinde iki katına çıktı.

Uzmanlar, bu gelişmenin, koronavirüsle ilgili yeni bir yaz dalgasının başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Amsterdam Toplum Sağlığı Merkezi'nin (GGD) elde ettiği pozitif test sonucu rakamlarına göre, BA.4 ve BA.5 varyantları, 1 hafta önce korona enfeksiyonlarının yüzde 27'sini oluştururken, şimdi bu rakam ikiye katlandı.

Bu hafta ortaya çıkan vakaların yaklaşık yüzde 54'ünü artık BA.4 ve BA.5 varyantları oluşturuyor.

Kamu yayıncısı NOS'a göre, Hollanda kanalizasyon suyu ölçümleri de, koronavirüs partiküllerinin sayısının arttığını gösteriyor.

Amsterdam Üniversite Tıp Fakültesi'nden tıbbi mikrobiyolog Matthijs Welkers, BA.4 ve BA.5 varyantları ile ilgili gelişmenin muhtemelen önümüzdeki dönemde Hollanda'da Covid vakalarında artışa yol açacağını söyledi.

Welkers'in aktardığına göre, ABD'deki Üniversitesi'nden alınan verilere göre, aynı varyantlar sonucunda Mayıs ayından bu yana Portekiz'de bir koronavirüs dalgası yaşanıyor.

Welkers, Hollanda Televizyonu'na, "Bu gelişmeler bir yaz dalgasının başlangıcı olabilir. BA.4/BA.5 varyantlarının daha hızlı baskın hale geldiğini görüyorsunuz. Kanalizasyon ölçümlerinde ve enfeksiyon raporlarının sayısında da artış görüyoruz. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde Bunu benim çıkardığım sonuç, enfeksiyon sayısının artmaya devam edeceğidir" diye konuştu.

Hollandalı uzman, Omicron alt varyantlarının önceki varyantlara kıyasla daha az rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, bu nedenle hastanelere bir hasta akını olmayacağını söyledi.

Ancak Welkers'e göre, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle daha da artacak olan iş gücü açığının Covid vakaları ile birleşmesi sonucu, şirketler açısından ciddi sorunlar ortaya çıkabililir.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ise, yaz aylarında yeni bir koronavirüs salgınının yakın olduğu sonucuna varmak için henüz çok erken olduğunu bildiriyor.