Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.
Play-off final serisinin dördüncü maçında EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı 80-92 kazandı.
DHA'nın aktardığına göre Guduric'in hücumdaki etkili performansı ile farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.
İkinci periyotta bir ara fark 16 sayıya kadar çıkarken Efes'te Larkin'in etkili performansı farkı 6 sayıya kadar indirdi, periyot 35-41 bitti.
Üçüncü periyot ise 61-70 tamamlandı.
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Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.
Sinan Erdem'deki maç öncesinde Fenerbahçe Beko seride 2-1 öndeydi.
Fenerbahçe ligde normal sezonu da lider bitirmiş, 30 maçta 24 galibiyet almıştı.
Böylece Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk sayısını 10'a çıkardı.
Fenerbahçe en son 4 yıl önce şampiyon olmuştu. 2013-18 arasındaki beş sezonda ise dört kupa kaldırmıştı.
Anadolu Efes ise 15 kupa ile halen en fazla şampiyonluğu bulunan takım.
Üçüncü sırada ise 8 kupa ile 1992'de erkek basketbolundan çekilen Eczacıbaşı yer alıyor.
Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Karşılaşmayı 23 sayıyla tamamlayan Micic, Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final maçı sonrası uluslararası yayına Türkçe yaptığı açıklamada, "Bizlerle yüreği atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk" dedi.