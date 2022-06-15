Pakistan'da halka ekonomiye yardım çağrısı: Az çay için

18 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Pakistan'da yüksek ithalat faturalarını düşürmek için halka çay tüketimini azaltmaları çağrısında bulunuldu.

Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, "Halkımıza günlük çay tüketimini bir, iki bardağa düşürmeleri çağrısı yapıyorum çünkü çayı borçla alıyoruz" dedi.

Pakistan dünyanın en büyük çay müşterisi. Geçen yılki çay ithalatının faturası 600 milyon dolardan fazla.

İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için dükkanların akşam 8:30'da kapanabileceği önerisinde de bulundu.

"Kasada 2 aylık döviz kaldı"

Pakistan'ın döviz rezervi hızla azalıyor. Ülkenin Şubat ayında yaklaşık 16 milyar dolar olan döviz rezervinin Haziran'da 10 milyar doların altına düştüğü tahmin ediliyor.

Bunun da Pakistan'ın en fazla iki aylık ithalatını karşılamaya yeteceği belirtiliyor.

Ancak bakanın sosyal medyada viral olan bu çağrısına şüpheyle yaklaşanların ve ülkenin ciddi finansal sorunlarının "çaydan keserek" çözülemeyeceğini düşünenlerin sayısı çok.

Geçen aylarda da ülkenin en büyük şehri olan Karaçi'de yetkililer ihtiyaç olmayan bir dizi lüks tüketim malzemesinin ithalatını kısıtlamıştı.

Pakistan'da Nisan ayında yapılan seçimlerde İmran Khan'ı yenerek başbakan seçilen Şahbaz Şerif'in karşısındaki en büyük sorun ekonomik kriz.

Şerif seçilir seçilmez yaptığı konuşmada krizden İmran Khan hükümetini sorumlu tutmuş ve ekonomiyi rayına oturtmanın çok büyük bir mücadele gerektirdiğini söylemişti.

Geçen hafta Pakistan kabinesi, Uluslararası Para Fonu'nu, dondurduğu 6 milyar dolarlık kurtarma paketini yeniden hayata geçirmeye ikna edebilmek amacıyla, 47 milyar dolarlık bir bütçe açıklamıştı.