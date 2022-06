Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun tarihi elbisesinin 'canına okudu'

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği yardım galası MetGala'ya bu yıl Marilyn Monroe'nun tarihi bir elbisesini giyerek katılan Kim Kardashian'ın elbiseye büyük zarar verdiği söyleniyor.

Elbise 2017 yılında ABD'li Ripley's Believe It or Not! şirketi tarafından bir açık artırmada 4.8 milyon dolara satın alınmıştı.