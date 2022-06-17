Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü, milyonlarca kişinin izlediği video tepki çekti

Rajini Vaidyanathan ve Dilnawaz Pasha

BBC News

28 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, Hindistan'da polis şiddetini gösteren videodan bir kare

Hindistan'da polislerin gözaltına aldığı bir grup Müslümanı döverken çekildiği iddia edilen video, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bir üyesi tarafından övgü dolu ifadelerle paylaşıldı, BJP üyesi polislerin tavrı için "dövülenlere hediye" derken, videoyu milyonlarca kişi izledi. Henüz hükümetten videoyu kınayan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gözaltındaki kişilerin aileleri yakınlarının suçsuz olduğunu söyleyerek serbest bırakılmaları çağrısı yaptı. Videoda bu kişileri döven polislere karşı ise herhangi bir işlem başlatılmadı.

Videoda iki polis memurunun bir grup erkeğe sopalarla vurduğu gösteriliyor, her vuruşta çığlıklar yankılanıyor.

Dövülenlerden biri Hindistan'ın kuzeyindeki Saharanpur şehrinde yaşayan Zeba'nın erkek kardeşi. BBC'ye konuşan Zeba'nın gözlerinden yaşlar aktı, elleri titredi:

"Bu benim kardeşim ve onu dövüyorlar. Çığlıkları o kadar korkunç ki izleyemiyorum bile."

Fotoğraf altı yazısı, Zeba

Videodaki dövülürken görülenler, "Acıyor, acıyor...Hayır!" diye bağırıyor.

Zeba'nın 24 yaşındaki kardeşi Saif, geçen hafta polis tarafından gözaltına alınan onlarca Müslümandan biri.

Geçen hafta binlerce kişi, iktidar partisi BJP'nin sözcüsü Napur Sharma'nın Muhammed Peygamber ile ilgili tahrik edici sözler sarf etmesinin ardından sokaklara dökülmüş ve Cuma namazından sonra protesto etmişti.

Sharma, sözlerinden kısa bir süre sonra görevinden alınmış, parti ise tüm dinlere saygılı olduğunu savunan bir açıklama yapmıştı.

Cuma günü oldukça sakin başlayan eylemler bir noktada hararetlenmeye başladı. Polis, Saif'in de aralarında bulunduğu 30 kişiyi "kargaşaya yol açmak", "şiddetli hareketlerde bulunmak" ve "insanların hayatını tehlikeye atmakla" suçlayarak gözaltına aldı.

Ancak ailesi, Saif'in eylemlere katılmadığını ve suçsuz olduğunu söylüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Kothwali karakolu

'İsyancılara bir hediye'

Video, BJP yetkilisi Shalabh Tripathi tarafından paylaşıldığında milyonlarca kişiye ulaştı. Olayın gerçekleştiği Uttar Pradesh eyaletinde üst düzey bakan olan Tripathi, videonun altına "İsyancılara bir hediye" yazdı.

İnsan hakları grupları, BJP'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından Hindistan'da Müslüman azınlıklara giderek büyüyen bir hoşgörüsüzlük politikasının hakim olduğunu söylüyor.

BBC, aile üyelerinin polis tarafından gözaltına alınıp Kothwali karakolunda dövüldüğünü iddia eden ailelerle görüştü.

Fotoğraf altı yazısı, Saif (beyaz kıyafetli)

Polis, olayın söz konusu karakolda gerçekleştiğini reddediyor.

BBC'ye konuşan kıdemli polis memuru Akash Tomar, "Saharanpur'da böyle bir olay olmadı. Sosyal medyada bazı videolar dolaşıyor, ama bunları yavaşlatıp izlediğinizde başka bir bölgenin ismini görebilirsiniz" diyor.

Tomar, videonun gerçek olup olmadığını araştırdığını, bir sonuca ulaştığında gerekli adımları atacağını söylüyor.

Polis yetkilileri, geçen hafta yapılan eylemlerde 84 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Komiser Kumar, yalnızca suçluların alındığını söylüyor:

"İnsanları gözaltına aldığımızda önce şiddetli eylemlere katıldıklarını kanıtlayan videoları gösteriyoruz."

Ancak aileler, Kumar'a katılmıyor.

'Evler yıkıldı' iddiası

Karakolun karşısında polisin iki Müslüman adamın evlerini dozerlerle tahrip ettiği iddia ediliyor.

Hindistan'da milyonlarca kişi, izinsiz bir şekilde derme çatma evlerde yaşıyor. BJP, son dönemde bununla baş etmek için o evleri yıkmayı tercih ediyor.

Bölgede eylemlere katılan kişilerin evlerinin ise önceliklendirildiği belirtiliyor.

Uttar Pradesh bölgesinde hükümete bağlı medya danışmanı olan Mrityunjay Kumar, Twitter hesabında bir dozer fotoğrafı paylaşıp altına "Cumadan sonra Cumartesi gelir" yazmıştı.

'İnsan haklarına aykırı'

Hindistan'da insan hakları hukuku uzmanları, ülkede Müslümanlara karşı polis şiddetini ve ev yıkımı iddialarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Açıklamalarında uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisinin böylesine şiddetli bir şekilde baskı uygulaması hukuka ve insan haklarına aykırı, anayasayı da hiçe sayıyor."

Uluslararası Af Örgütü ise hükümeti düşünce ayrılığı ve muhalifliği baskılamakla suçluyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Hindistan'da hükümet, Müslümanları hedef alarak barışçıl yollarla muhalif olmayı ve düşüncelerini paylaşmayı seçen kişilere şiddet ve baskı uyguluyor."

Fotoğraf altı yazısı, Munni Begun, polis tarafından dövüldüğünü söylediği eşi ve oğlu için endişeli

Uluslararası Af Örgütü Hindistan Kurulu Başkanı Aakar Patel yaptığı açıklamada, "Eylemcilere şiddet ve baskı uygulamak, keyfi gözaltılar ve cezalandırıcı ev yıkımları gerçekleştirmek, Hindistan'ın uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına bağlılığına tamamen aykırı" dedi.

Saharanpur'da Munni Begum, polis tarafından dövüldüğünü söylediği eşi ve oğlundan haber bekliyor.

Begum, onların ne zaman döneceğini, ve dönecek bir evleri olup olmayacağını bilmiyor: