Avrupa Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya 'AB'ye aday ülke' statüsü verilmesini tavsiye etti

17 Haziran 2022, 13:54 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Kaynak, KENZO TRIBOUILLARD

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak isteyen Ukrayna ile Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini tavsiye etti. Birliğin yürütme organı olan Komisyon, Gürcistan'ın ise henüz AB adaylığı için gerekli kriterleri karşılamadığını açıkladı. Ukrayna ile Moldova'nın resmen, "AB'ye aday ülke" statüsünü kazanması için birliğe üye 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'ya aday ülke olarak kucak açılması gerekiyor. Bu, şimdiye dek yapılmış başarılı çalışmalara dayalı bir karar. Ancak önümüzde hâlâ yapılması gereken çok iş var" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Komisyon'un kararının minnetle karşılandığı ve AB liderlerinin bu kararı onaylamalarının umulduğu belirtildi.

Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş, Ukrayna'nın AB adaylığını desteklediklerini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Schulz, "Ukrayna Avrupa ailesine ait" demiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AB'nin 27 üyesinin, Rusya'ya karşı zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında durması gerektiğini söylemişti.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine "AB'ye aday ülke" statüsü verilmesinin ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım olacağını söylemişti.

Kaynak, Getty Images

Ukrayna'nın AB üyeliğine başvuru süreci, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden 4 gün sonra, 28 Şubat'ta başlamıştı.

23-24 Haziran'daki AB Zirvesi'nde Ukrayna ve Moldova'nın adaylığı konusu ele alınacak.

Özellikle Ukrayna'ya adaylık statüsü verilse bile, tam üyeliğe giden yol uzun ve yıllar sürebilir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinin yıllar alabileceğini, Ukrayna'nın AB üyeliğini beklerken "paralel bir Avrupa topluluğuna" katılabileceğini savunmuştu.