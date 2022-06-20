Gustavo Petro: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday kazandı

10 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gerilla hareketinin eski bir üyesi olan Gustavo Petro'nun yardımcılığını Francia Marquez yapacak. Marquez bu görevdeki ilk siyah kadın olacak.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu eski gerilla hareketinin üyesi solcu aday Gustavo Petro kazandı.

Ülkenin ilk sol hükümetini kuracak olan Petro, seçimin Kolombiya halkı için bir sevinç günü olduğunu söyledi ve ülkesine gerçek bir değişim getireceği yönünde söz verdi.

Sağcı popülist rakibi Rodolof Hernandez'i mağlup eden Petro, seçimde oyların yüzde 50,5'ini almayı başardı.

Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, zaferinin ülke tarihinde mezhepçilik ve hoşgörüsüzlükten uzaklaştığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti ve "Bugün sokakların ve meydanların günüdür" dedi.

Petro'nun başkan yardımcısı ve eski bir temizlikçi olan Francia Marquez ise ülkede bu görevi üstlenecek ilk siyahi kadın olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Biden yönetiminin Kolombiya ile ilişkilerini güçlendirmeyi dört gözle beklediğini söyleyerek Petro'yu zaferinden dolayı tebrik etti.

Hernandez ise seçimin ardından sosyal medyada paylaştığı bir videoda Petro'nun zaferini kabul etti.

700 binden fazla oy farkıyla mağlup olan Hernandez, "Kolombiya halkının büyük çoğunluğu diğer adayı seçit. Seçimden önce de dediğim gibi, seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

62 yaşında olan ve Bagota'nın eski belediye başkanı olan Gustavo Petro, yoksulluk, şiddet, kentlerdeki suç oranları ve yolsuzluk karşısında umut veren lider olarak seçmenin karşısına çıkmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Petro, oy kullanmasının ardından kendisini desteğe gelen insanları selamladı

Kolombiya, geleneksel olarak sağcı siyasetçilerce yönetilen bir ülke.

50 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 40'ı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Dünya Bankası'na göre, Kolombiya eşitsizliklerin en yüksek seviyede yaşandığı ülkeler arasında.

İlk turda Bogota'da oy kullanan Petro, "İki seçenek var: Birisi Kolombiya'da işler nasıl yürüyorsa öyle bırakmak, ki bana göre bu daha çok yolsuzluk, daha çok şiddet ve açlık demek. Diğer seçenek ise Kolombiya'yı değiştirmek, refaha ve demokrasiye kavuşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi rakipleri ise eski bir Marxist gerilla mensubu olan Petro'nun Venezuela ve bölgedeki diğer sol yönetimlerle ilişkileri güçlendirmesinden korkuyor.

Güney Amerika ülkelerinden tebrik

Son seçimlerde Arjantin, Peru, Şili, Meksika, Bolivya ve Honduras'ta da sol adaylar iktidarı devraldı.

Petro'nun zaferi, bu ülkelerde de sevinçle karşılandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi tasdik eder nitelikte olan zaferiniz, kardeş halklar arasında azami dayanışma talep ettiğimiz bu zamanda bütünleşmiş bir Latin Amerika'ya giden yolu garanti ediyor" dedi.

Bu yılın başlarında seçilen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise Petro'nun zaferini "Latin Amerika için bir sevinç" diye tanımladı.

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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Boric, "Hızla değişen dünyanın zorluklarında kıtamızın birliği için birlikte çalışacağız" diye yazdı.

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo, müttefikiyle birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi ve "Halklarımız için kolektif, sosyal ve bölgesel bütünleşmeyi amaçlayan ortak bir duyguyla birleştik" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Latin Amerika entegrasyonu güçleniyor" yorumunda bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise Kolombiya'da 1948'deki seçimlerde solcu devlet başkanı adayı Jorge Eliecer Gaitan'ın suikast sonucunda ölüdürülmesine atıfta bulunarak, Petro'nun başarısının siyasi suikastların nadir olmadığı bir ülkede yaraları iyileştirebileceğini söyledi:

"Zafer, bu lanetin sonu ve kardeş ve onurlu halkın uyanışı olabilir."

Seçim öncesindeki Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile gergin bir ilişkiye sahip Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sevinçliydi.

AFP'nin aktardığına göre Maduro, "Kolombiya halkının iradesi duyuldu. Halkın iradesi demokrasi ve barış yolunu savunmak için yola çıktı" dedi.