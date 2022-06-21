Ukrayna savaşı: Rus ordusu Donbas'ta stratejik önemi yüksek Severodonetsk'i 'ele geçirmek üzere'

21 Haziran 2022, 13:44 +03

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Ukrayna'nın doğusundaki Sergiy Hayday, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda stratejik önemi yüksek Severodonetsk şehrinin kontrolünü ele geçirmek üzere olduğunu duyurdu.

Sergiy Hayday, Rusya sınırına 130 kilometre mesafedeki sanayi şehrinde tüm Ukrayna askerlerinin Azot kimya tesisinde direnmeye devam ettiğini söyledi. Hayday, "Ancak şehrin düşmesi yakın" dedi.

Severodonetsk'te kuşatma haftalardır devam ediyor. Son birkaç günde Ukrayna ordusu, yüzlerce sivilin de sığındığı bir fabrikaya sıkışmış durumda.

Daha önce Mariupol gibi farklı şehirlerde de Rus ordusu Ukrayna askerlerini sivillerle birlikte bir fabrikaya sıkıştırmış, ardından gıda ve temizlik malzemelerine erişimi kesilen fabrikadaki askerler teslim olmuştu.

Severodonetsk, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bir kısmını kapsayan, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı ilan ettiği Donbas bölgesine komşu ve kilit konumda olan bir şehir. Son dönemde Rus ordusunun odaklandığı ve saldırılarını en yoğun şekilde artırdığı bölgelerden. Şehre çıkan Metyolkine kasabası da hafta başında Rus ordusunun eline geçti.

Şehrin büyük kısmı da Rus ordusunun kontrolünde. Ukrayna ordusu, çıkış yolları kapanan şehirden kaçamayan sivillerin de sığındığı bir fabrikada ve bu fabrika, günlerdir Rusya tarafından top ateşine tutuluyor.

Hükümet, fabrikada yaklaşık 300 sivilin olduğunu duyurdu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Azot Kimya Tesisi

Ukrayna hükümeti, çok az sayıda kişinin fabrikadan ayrılmak istediğini, gönüllü olanların talep etmesi durumunda tahliye için bir güvenli koridor açmaya çalışacaklarını açıkladı.

Luhansk Valisi Sergiy Hayday, "Luhansk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki her bölge neredeyse aralıksız bombardıman altında. Sınır hattında şartlar çok ağır" dedi.

Hayday, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada fabrikada 38'i çocuk 568 sivilin olduğunu; fabrikanın çıkış kapılarının açık olduğunu ancak tahliye yolunun ağır bombardıman altında olduğunu; bu sebeple sivillerin fabrikadan ayrılamadığını söylemişti.

Severodonetsk'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Kramatorsk şehri de, fabrikadaki Ukrayna askerlerinin teslim olması halinde Rus ordusunun bir sonraki hedefi olmaktan korkuyor.