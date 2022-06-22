Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferi Hollanda’da yankı uyandırdı: 'Şehir efsanesi gerçek oldu'

50 dakika önce

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Mart ayında Milli Takım kariyerini noktalayan Burak Yılmaz'ın, Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile anlaşması, ülkede büyük yankı uyandırdı. Hollanda medyası, Burak Yılmaz'ın ligin alt sıralarında yer alan Fortuna Sittard'a gelişini, "yılın transfer şovu" olarak yorumladı.

Haberlerde, Türkiye ile Hollanda arasında Mart 2021'de oynanan ve 4-2 biten Dünya Kupası grup eleme maçında 3 gol atan Burak Yılmaz için "Portakalların celladı" denildi.

Hollanda Ligi'nde sezonu, düşme hattının hemen üstünde 15. sırada tamamlayan Fortuna Sittard'ın, geçen sezonun Fransa Şampiyonu Lille'nin golcüsü Yılmaz'ı transfer edeceği haberi ilk duyulduğunda, birçok kişi bunu ciddiye almadı.

Bunun olsa olsa bir şaka ya da şehir efsanesi olabileceği öne sürüldü. Dünyaca ünlü bir golcünün, Hollanda'nın en güneyindeki bir madenci kasabasına gelmesinin imkansız olduğu yorumları yapıldı.

Ancak kulüp başkanı Işıtan Gün'ün, Burak Yılmaz'ı 2 yıl oyuncu, ardından 3 yıl antrenör olarak, en az 5 yıllığına kulübe gelmeye ikna etmesi, Hollanda spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

'Eşi benzeri görülmemiş bir olay

Hollanda medyasına göre, Fortuna Sittard, transfer piyasasında "eşi benzeri görülmemiş bir olaya" imza attı.

Birçok gazete, televizyon ve internet sitesi, Lille ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz alınan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Fortuna Sittard'a gelişini, "yılın transfer şovu" diye değerlendirdi.

Algemeen Dagblad (AD) gazetesi haberi, "Fortuna'dan harika bir gösteri: Portakalların celladı Burak Yılmaz, Sittard'a 5 yıllığına imza attı" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Türk Milli Takımı formasıyla 77 maçta 31 gol kaydeden Yılmaz'ın artık Hollanda Ligi'nde mücadele edeceğini vurguladı.

Burak Yılmaz'ın, "Fortuna Sittard forması giymeyi dört gözle beklediği" yönündeki açıklamasına yer veren gazete, Fortuna Sittard teknik menajeri Sjoerd Ars'ın da, "Bu statüde bir oyuncuyla anlaştığımız için, Fortuna Sittard açısından harika bir gün. Burak, yaşına rağmen hala zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem saha dışında bize güç katacağına inanıyoruz" sözlerini de aktardı.

AD'de yer alan bir başka haberde de, Fortuna Sittard'ın "Burak Yılmaz'ın büyüsüne kapıldığı" belirtilerek, "şehir efsanesinin gerçeğe dönüştüğü" vurgulandı.

Burak Yılmaz için "Bugüne kadarki en harika Eredivisie transferi" ifadesini kullanan gazete, Yılmaz'ın 416 resmi maçta 228 gol attığının altını çizdi. Haberde, Hollanda Ligi'nin zayıf takımlarına atıfta bulunularak, "Bu adam gelecek sezon Volendam, Excelsior ve RKC Waalwijk'a karşı oynayacak" dendi.

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'Beklenmedik transfer gösterisi'

Fortuna Taraftar Derneği Başkanı Martijn Weijman'ında görüşlerine yer veren gazete, "Elbette harika haber. Burak Yılmaz'ın geleceğine ilişkin haberler çıkınca bu 'şehir efsanesi olmalı' diyorsunuz. Gerçekten inanılmaz" sözlerini aktardı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, "Beklenmedik transfer gösterisi: Türk golcü Yılmaz Sittard'da" başlığıyla verdiği haberde, Fortuna Sittard'ın transfer pazarında büyük bir patlamaya neden olduğunu vurguladı.

Hollanda Televizyonu, Burak Yılmaz'ı, "son sezonlarda Fransa 1. Ligi'nin en tehlikeli forvetlerinden biri" diye tanımladı.

Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf da, "Fortuna Sittard şov: Burak Yılmaz Limburg'da" başlığını kullandı. Gazete, Burak Yılmaz'ın transferini, "harika bir gösteri" diye değerlendirerek, milli futbolcunun, Hollanda'ya bir maçta 3 gol birden attığının altını çizdi.

Voetbal International dergisi, Burak Yılmaz transferine haber ve yorumlarında oldukça geniş yer verdi.

"Şakayla başlayan olay Fortuna'nın en büyük transfer gösterisiyle sona erdi" diyen dergi, geçen ay küme düşmekten zor kurtulan Fortuna Sittard'ın, Türk futbolunun en büyük yıldızlarından birini renklerine bağladığını vurguladı.

Voetbal International'a göre, kulüp başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz ile ilgilenmeye başladığında küçümseyici tepkilerle karşılaştı. Ancak Işıtan Gün, ünlü golcüyü 5 yıllığına Limburg eyaletinin eski madenci kasabasına getirmeyi ikna etmeyi başardı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün

Voetbalzone adlı spor sitesi de, "Fortuna Sittard, Burak Yılmaz savaşında süper güçleri nasıl geride bıraktı" başlıklı haberinde, transferin perde arkasına İlişkin notlar aktardı.

Haberde, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'ün, Burak Yılmaz ile yakın dostluğu transferin gerçekleşmesindeki en önemli etkendi.

Birçok spor sitesinde de, Burak Yılmaz'ın transferi için, "Sansasyonel, sürpriz" ifadeleri kullanıldı.

RTL Televizyonu da, Fortuna Sittard'ın, Burak Yılmaz'ı alarak, herkesi şaşırttığını belirtti.

Hollanda'nın en büyük haber portalı Nu.nl de, Burak Yılmaz'ın renklerine bağlayan Fortuna Sittard'ın, "transfer piyasasında 1 numara olduğuna" işaret etti,

Hollanda medyasına göre, Burak Yılmaz'ın, Ajax ya da Feyenoord gibi bir cazibeye sahip olmayan, alt sıralardaki bir takımı tercih ermesinin ana nedeni, kulüp başkanı Işıtan Gün ile olan yakın arkadaşlığı.

Medyaya göre, 12 bin 500 kişilik stadyumunu doldurmakta zorluk çeken Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın gelişiyle, bu sorunun üstesinde de gelecek. Bu transfer, hem civardaki futbolseverleri stadyuma çekecek hem de daha fazla sponsor desteği sağlayacak.