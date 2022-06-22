Tanzanya'da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti

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Köyün bağlı olduğu Kigoma kentinin ordu komutanı James Manyama, "Anne yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" dedi.

'Daha önce hiç böylesine tanık olmadım'

BBC'ye konuşan Manyama, maymunların köylülerin saldırısına agresif şekilde yanıt verdiğini, bebeğin başından ve boynundan yaralandığını, daha sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Manyama, 3 yıldır görev yaptığı bölgede daha önce hiç böyle bir olaya tanık olmadığını belirtti.