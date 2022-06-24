Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi

16 dakika önce

"Ruslar şehrin altyapısını yerle bir etti" diyen vali, Ukrayna askerlerinin yeni mevzilere gönderileceklerini belirtti.

Vali ayrıca kentte evlerin yüzde 80'inin ağır hasar aldığını, bu evlerin yıkılmasının gerekeceğini duyurdu.

Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda en önemli hedeflerinden biriydi.

Severodonetsk'teki Ukrayna birlikleri, son olarak şehirde bir sanayi bölgesini savunmaya çalışıyordu.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, ülkenin doğusunda Severodonetsk'ten sonra Lıçansk kentini de ele geçirmeye çalışıyor.

Lıçansk'ın da ele geçirilmesi halinde Rusya, Luhansk bölgesinde kontrolü büyük oranda sağlamış olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesinde, Rusça konuşan halkın yıllardır soykırıma maruz kaldığını iddia ediyor.

Ancak Putin'in iddiası bir delile dayanmıyor.

Putin, "soykırım" iddiasını da Ukrayna'nın işgalinin gerekçelerinden biri olarak göstermişti.