ABD'de son 30 yılın en önemli silah kontrolü yasa teklifi Senato'dan geçti

George Wright ve Matt Murphy

BBC News

43 dakika önce

Kaynak, Reuters

ABD Senatosu, dün son 30 yılın en önemli silah kontrolü yasa teklifini 33'e karşı 65'e oyla onayladı. Ateşli silah alımının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini içeren teklif, Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçilerin itirazlarına karşın yasa teklifini bir an önce geçirmeyi vadetti.

Demokrat Parti'nin 50 senatörü ile Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden 15'i tasarıya destek verdi.

Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell da tasarıya destek verenler arasındaydı.

Geçtiğimiz ay ABD'nin Buffalo, New York ve Texas eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırıların ardından hazırlanan teklif, Temsilciler Meclisi'nin onayı halinde yasalaşacak, Başkan Joe Biden'ın da onayıyla yürrlüğe girecek.

Dün gece yapılan oylamanın ardından açıklama yapan Biden, "28 yıllık sessizliğin ardından bu akşam, Senato üyeleri bir araya geldi ve yas tutan ailelerin çağrılarına yanıt verdi, ülke çapında silahlı şiddetin önüne geçmek için hazırlanan yasa teklifini onayladı" dedi.

Biden, "Uvalde ve Buffalo'da ve birçok yerde daha aileler harekete geçmemizi istedi, ve biz bu gece harekete geçtik" diye konuştu.

Düzenleme neler öngörüyor?

Yasa teklifi, 21 yaş altındakilerin ateşli silah alımının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışını denetlenmesini öngörüyor.

Teklif yasalaşırsa ABD'de aile içi istismar ve şiddet sabıkası olan bir kişinin silah satın almasına izin verilmeyecek, insanların başkaları için silah satın alması engellenecek ve 21 yaş altındaki olup silah satın almak isteyenlerin sicilleri incelenecek.

Diğer taraftan teklif kapsamında okulların güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak ve ruh sağlığı programları geliştirmek için 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi.

Teklif, doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak olarak nitelendirilse de birçok Demokrat yeterli olmadığını ve daha da ileri gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Öte yandan teklifin Demokrat ve Cumhuriyetçileri yıllar sonra bir araya getirmesi açısından kayda değer olduğu söyleniyor.

Tepkiler ne oldu?

Eski ABD Başkanı Donald Trukmp'ın destekçilerinden Cumhuriyetçiler senatör Lindsay Graham de tasarıyı destekleyenler arasındaydı.

Yine Cumhuriyetçi Parti'den Texas Senatörü John Cornyn de teklifin ABD'yi ve Amerikalıları daha güvenli kılacağını söyledi.

Cornyn, "Uvalde ve birçok yerde daha yaşananlardan sonra sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamak, Amerikalı insanlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmemektir" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Texas Senatörü John Cornyn

Senato'daki Demokratlareın lideri Chuck Schumer ise "Bu yasa teklifi silahlı şiddetin ülkemizdeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmasa da uzun zamandır beklediğimiz, doğru yönde bir adım" diye konuştu.

2024'te Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olması beklenen Texas Senatörü Ted Cruz, teklife itiraz edenler arasındaydı:

"Bu, çocuklarımızı korumaktan ziyade yasalara uyan şekilde davranan insanları silahsızlandırmak için atılan bir adım."

Ulusal Tüfek Derneği (NRA) de teklife itiraz etti, ülkede silahlı şiddete çözüm olmayacağını söyledi.

'Hayatımızın en önemli mücadelesi'

2018'de ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland şehrinde 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından sağ kurtulan bir grup insanın ateşli silahlara karşı kurduğu "Hayatımız için Yürüyoruz" adlı hareket, teklifin onaylanmasını sosyal medya hesaplarında kutladı.

Grup, "Çok daha fazlasının yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama bu gece verilen karar için çok çalıştık. İptal edilmeyi veya susturulmayı kabul etmiyoruz. Ateşli silah şiddetini sonlandırmak hayatımızın en önemli mücadelesi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz haftalarda yasa teklifini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirmiş ve bir an önce onaylanması gerektiğini vurgulamıştı.

Biden, Texas ve Buffalo saldırılarında kullanılan saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını, ya da bu silahların alımı için yaş sınırının yükseltilmesini de istiyor.

Texas'taki saldırganın 18 yaşına girdikten birkaç gün sonra iki tane yarı otomatik tüfek satın aldığı düşünülüyor.

En son 1994'te bir teklif onaylanmıştı

ABD, ateşli silah ölümlerinde dünyada ilk sırada.

Silah Şiddeti Arşivi adlı sivil toplum kuruluşuna göre ABD'de bu yıl 20 bin 900'den fazla kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

ABD'de en son 1994 yılında ateşli silahların kontrolüne ilişkin bir yasa teklifi meclisten geçmişti.

Bu dönemde sivillerin kullanımı için üretilen saldırı tüfeklerinin üretimi yasaklanmıştı. Ancak bu yasa 10 yıl sonra sona ermişti.

2012 yılında Connecticut eyaletindeki Sandy Hook adlı okulda 20 çocuk ve 6 yetişkinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından benzer bir teklif meclise sunulmuş ancak onaylanmamıştı.

Dolayısıyla siyasetçiler, aktivistler ve halk, bunun tarihte çok önemli bir an olduğunu düşünüyor.

Öte yandan ABD'de Yüksek Mahkeme dün, New York'ta silah taşıma haklarını kısıtlayan bir yasayı iptal etti.