Melilla: Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağına girmeye çalışan onlarca göçmen öldü

26 dakika önce

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Fas makamları, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'ya girmeye çalışan en az 23 göçmenin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını duyudu.

Bölgeden gelen haberlere göre bazı göçmenler, sınırdaki çitin tepesinden düşerek öldü.

Sabaha karşı çıkan olayların ardından bazı güvenlik görevlileri ve göçmenlerin hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

İspanya ve Fas'ın yeniden diplomatik ilişki kurdukları Mart ayından bu yana ilk kez Melilla'ya kitlesel girmeye çalışma olayı yaşandı.

İlişkiler, İspanya'nın aidiyeti tartışmalı Batı Sahra'da Fas'ın özerklik planına destek vermesinden sonra ısınmıştı.

İspanyol yetkililer, birkaç yüz kişinin sınırdaki çitleri kestikten sonra Melilla'ya girmeye çalıştığını söyledi.

Çoğu zorla geri gönderilirken, 100'den fazlası sınırı aşmayı başardı ve bir kabul merkezinde işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Başta sadece 18 kişinin öldüğü bildirildi, ancak yetkililer yaralanan beş kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.