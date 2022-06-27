Kanada'da neredeyse mükemmel durumda bir bebek mamut mumyası bulundu

45 dakika önce

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Kanada'da bir altın madencisi şans eseri 30 bin yaşından büyük neredeyse mükemmel durumda bir bebek mamut fosili buldu.

Bulunan yavru, yünlü mamut olarak tanımlanan türe dahil.

Büyük heyecan yaratan keşif, Yukon bölgesindeki Klondike altın arama alanında geçen salı gerçekleşti.

Mamut, donmuş toprağı kazan bir altın madencisi tarafından bulundu.

Dişi bebek mamuta, bölgede konuşulan yerel dilde "büyük bebek hayvan" anlamına gelen Nun cho ga adı verildi.

Bölgenin yerli halkı olan Trʼondëk Hwëch topluluğu üyeleri, mamut için bir seremoni de düzenledi.

Nun cho ga'nın Kuzey Amerika'da bulunan en iyi korunmuş ve vücudu neredeyse tam durumdaki ilk yünlü mamut örneği olduğu belirtiliyor.

Yukon bölgesinden paleontolog Doktor Grant Zazula, keşile rüyasının gerçek olduğunu söyleyerek heyecanını paylaştı.

Zazula, "Nun cho ga, dünyada keşfedilmiş en özel Buz Devri'nden kalma mumyalanmış hayvanlardan biri. Onu daha fazla tanımak için sabırsızlanıyorum" dedi.

30 -35 günlükken ölmüş

Paleontolog Zazula, bebek mamutun 35 - 40 bin yaşında olduğunu aktarıyor.

Bölgenin yerel halkı da Nun cho ga'ya büyük bir önem gösteriyor.

Trʼondëk Hwëch halkının yerli şefi olan Roberta Joseph, ileri araştırmalar konusunda Kanada hükümeti yetkilileri ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Yerşi şefi Joseph, yapılacak çalışmalarının kültürleri ve geleneklerine uygun olacağını kaydetti.