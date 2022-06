Ukrayna'nın işgali: Severodonetsk'ın düşüşü savaşın geleceği için ne anlatıyor?

10 dakika önce

Savaş Çalışmaları Kurumu (Institute for the Study of War) işgalle ilgili günlük analizler yayımlıyor. Onların 24 Haziran'da yaptıkları değerlendirmeye göre, "Eğer Ruslar Ukrayna askerlerinin etrafını sarmayı başaramazsa, buradaki askerler, tepeden savaşarak Rus saldırılarını püskürtebilir."