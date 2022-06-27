Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi

27 Haziran 2022, 13:31 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Kaynak, DHA

Adana'da dün partisinin Olağan İl Kongresi'ne katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sabah saatlerinde bir dizi toplantıya katılmak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti. Adana'daki konuşmasında, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" diyen Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu.

Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği'nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu.

Valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Zafer Partisi lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay Valisi Rahmi Doğan'a tepki gösterdi.

Ümit Özdağ, konvoyunun durdurulduğu Hatay girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

İktidar olduklarında Ottawa Antlaşması'ndan çekilme hakkını kullanacaklarını belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Nedir Ottawa Antlaşması? Türkiye de imzalamış yanlış bir şekilde, sınırlarda anti personel mayının olması. Eğer bu anlaşmadan çekilirsek ve sınırlarımızı tekrar güvenli hale getirmek için mayın döşersek bugün olduğu gibi milyonlarca kişi, Türkiye'ye giremeyecek. Sınırları görüyoruz ki korumak mümkün değil.

"Onun için biz de Zafer Partisi olarak bir karar aldık. Sembolik bir adım atarak, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere sınıra bir mayın yerleştireceğimizi ifade ettik. Tabi Süleyman Soylu, bunun bir gerçek mayın olacağını zannetmiş anlaşılan, paniğe kapıldı."

Özdağ ilerleyen saatlerde yaptığı yeni paylaşımda, "Hatay'a Türk olduğumuz ve Suriye üzerinden kaçak olarak girmediğimiz ve için engellendik. Bu kanunsuz emir kaldırılmazsa, gerekirse Hatay'ın Türkiye'ye katılışının yıl dönümü olan 9 Temmuz'a kadar buradayız. Gelin burada kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.

İnce: Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olduğunu, onun Hatay'a girişini engellemenin anayasal bir suç olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ'ın yanında olduğunu belirten İnce, "Engelleri derhal kaldırın" dedi.

Özdağ da Twitter hesabından, desteği için İnce'ye teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı: Provokasyona, tahrike izin verilmedi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ için "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı" dedi.