Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu

18 dakika önce

ABD'nin Texas eyaletinde bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu. Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor.

San Antonio Valisi ölü sayısını 42 olarak açıkladı.

KSAT televizyonu kamyonun, şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulunduğunu aktarıyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkenin bu bölgedeki konsolosunun olay yerine gittiğini duyurdu.

Bakan, ölenlerin uyruklarının henüz net olmadığını da açıkladı.

Bölgede sıcaklıkların Haziran değerlerinin çok üzerinde rekor seviyede seyrettiği kaydedildi.

Henüz ölüm nedenlerine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.