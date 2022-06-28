Ürdün'de klor gazı yüklü konteynır vinç kopması sonucu patladı: 11 ölü

18 dakika önce

Klor gazı ev temizlik ürünlerinde ve bazı endüstrilerde kullanılıyor. Normal ısısında yeşil mavi renkte bir gaz olan klor, taşıma amaçlı olarak sıkıştırılıyor ve depolama için soğutulabiliyor.