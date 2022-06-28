2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz'

Jennifer Harby

BBC News

59 dakika önce

Kaynak, Slimming World

İngiltere'de iki yıl içinde toplam 170 kilo veren Helen ve Kieron Buxton çifti, hayatlarını nasıl dönüştürdüklerini BBC'ye anlattı.

Nothinghamlı çift, Kieron Buxton'a Tip 2 Diyabet teşhisi konmasından sonra karar vermiş.

Kieron Buxton, 190 kiloya çıktığında çorap ve ayakkabılarını ancak karısının yardımıyla giymeye başlayınca doktoru tarafından bir zayıflama merkezine yönlendirilmiş.

Kaynak, Slimming World Fotoğraf altı yazısı, Kieon Buxton doktora gittiğinde 190 kiloydu

50 yaşındaki Buxton, "Hayatımın büyük bölümünde aşırı kilolu biriydim. Hep hareketsiz biri oldum. 5XL gömlekler giyiyordum. Uçakta ilave kemer veriyorlardı. Hayatım böyleydi. Buna alışmıştım. Sokakta benle alay edilmesine bile" diyor:

"Bacağımdaki bir yara iyileşmiyordu. Doktorum Tip 2 diyabet olduğumu söyleyince hayatımı değiştirmeye karar verdim. O zaman 190 kiloydum. Çoraplarımı, ayakkabılarımı Helen giydiriyordu."

Kaynak, Slimming World

İki yılda 123 kilo veren Buxton, diyabetten kurtulduğunu ve artık hiçbir ilaç almadığını söylüyor.

Kieron Buxton, diyet ve egzersizle zayıfladığını belirtiyor:

"100 adım bile yürüyemiyordum. Şimdi her gün 10 bin adım yürüyoruz. Hayatlarımız o kadar değişti ki şok içindeyiz. Kilo vermeseydim, bugün belki de hayatta olmayacaktım."

51 yaşındaki Helen Buxton ise "Çocukluğumdan beri kilo sorunum vardı. Birçok kez kilo vermeyi deneyim ve hep başarısız oldum. Zayıflama merkezine Kieron'a destek vermek için gittim. Bu arada kendi sağlımı da düzeltirim diye umdum" diyor.

Helen Buxton da iki yılın sonunda 50 kilo vermiş ve 9 beden birden düşmüş.

Çift, koronavirüs pandemisi sırasında dışarı çıkamadıkları için şimdi arkadaşlarının kendilerini tanıyamadığını söylüyor.