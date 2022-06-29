NATO: Türkiye ile varılan anlaşma İsveç'te nasıl karşılandı?

Ilgın Karlıdağ

Malmö, İsveç

58 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İsveç'te hükümet NATO üyeliği konusunda Türkiye ile varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, muhalefet anlaşmayı sert bir dille eleştiriyor.

İsveç'in iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi üyesi Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin Türkiye'nin terör gruplarıyla ilgili kaygılarını ciddiye aldığını söyledi.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini karşı, bu ülkedeki PKK, YPG ve 2016'daki darbe girişiminin sorumlusu olarak gördüğü Gülen yapılanması varlığı ve faaliyetlerini gerekçe göstererek veto yetkisini kullanmaktan söz ediyordu.

Linde, ''İnsanların demokratik haklarında herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını, ama terör faaliyetlerinin ciddi bir şekilde cezai soruşturma konusu olacağını'' söyledi.

İsveçli bakan, ''Teröristler için bir sığınak olamayız. İsveç ve Finlandiya'nın bu örgütlerin Türkiye'nin güvenliği için tehdit oluşturacak faaliyetlerini, ya da Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit edecek herhangi bir şeyi desteklemeyeceği konusunda anlaşmaya vardık'' dedi.

Linde, aslında bugün de Türkiye'ye dönük herhangi bir güvenlik tehdidine destek vermediklerini söyledi.

İsveçli bakan, öte yandan, ülkesinin Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürtler'e insani yardımlarının devam edeceğini de belirtti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, anlaşmayı övgüyle karşılarken "çok yapıcı" ifadesini kullandı, ancak uzlaşmaya varılırken hangi tarafın daha fazla ödün verdiği sorularını yanıtsız bıraktı.

Kamu yayıncısı SVT'de yayımlanan açıklamasında Türkiye'nin sınır dışı talepleriyle ilgili kaygıları gidermeye çalışırken de, "Biz İsveç hukukuna göre hareket ediyoruz ve eğer terörist faaliyetlere karışmazsanız kaygı duymanıza gerek yok" dedi.

Andersson, İsveç vatandaşlarının iade edilmesinin asla söz konusu olmayacağını söyledi.

İsveç'in önde gelen yayın organlartından Dagens nyheter, PKK'yla bağlantılı kişilerin NATO anlaşmasının ardından Türkiye'ye iade edilme riskiyle karşı karşıya olduklarını yazdı.

Gazete, İsveç Güvenlik Servisi'nin elinde Türkiye'ye iade edilme ihtimali olan 12'den fazla kişinin isminin yer aldığı bir liste bulunduğunu duyurdu.

'Kara gün'

İsveç'te hükümetin güvenoyu almasında kilit rol oynayan bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, anlaşmaya tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanı Linde aleyhine güven oyu kullanma ihtimalini gündeme getirdi.

İran doğumlu, Kürt asıllı İsveçli Kakabaveh, SVT'ye şunları söyledi:

''İfade özgürlüğüne, azınlık ve kadın haklarına saygı göstermeyen İslamcı diktatörlükle müzakere ediyor olmamız İsveç siyasi tarihi için kara bir gün. Siyasi çıkarlar için Kürtleri kurban ediyoruz. NATO üyeliği için neden Kürtler kurban ediliyor? Neden İsveç Erdoğan'a boyun eğiyor?''

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amineh Kakabaveh, anlaşmaya tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanı Linde aleyhine güven oyu kullanma ihtimalini gündeme getirdi.

Kakabaveh, Türkiye'yle varılan anlaşmayı utanç verici olarak niteledi ve dışişleri bakanı hakkında gensoru girişimlerine diğer partilerin de destek vermelerini umduğunu söyledi.

Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar da, NATO anlaşmasını eleştirdi, ancak gensoru veya güven oylaması konusuna değinmedi.

Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dagostar, ''İsveç'in güvenlik politikasının kaderini despot Erdoğan'a teslim etmenin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Ama hükümet bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyegeldi. Şimdi kartlar açılmaya başlanıyor. İsveç, Türkiye'ye Suriye'deki saldırganlığı için silah sağlayacak mı? Rejimin hangi muhalifleri iade edilecek'' dedi.

Sol Parti de, Twitter hesabından bütün Kürtler için özgürlük ve insan hakları için mücadele edeceklerini, bu değerlerden nefret edenlere de silah ve destek sağlamayacaklarını duyurdu.

Yeşil Parti, de anlaşma nedeniyle kaygılarını paylaştı ve Dışişleri Bakanı Linde'yi parlamento dış ilişkiler komitesinde anlaşmayla ilgili soruları yanıtlamaya çağırdı.

Parti sözcüsü, silah satışı ve iadeler konusunda kaygı verici değişiklikler olduğunu söyledi.

'İsveç hükümeti bir miktar küçük düşürülmeyi hazmedebileceğini gösterdi'

Dagenb Nytheter gazetesi yazarlarından Nathan Shachar, İsveç'in Türkiye'ye sunacak pek fazla bir şeyi olmadığını savunurken, Türkiye'nin asıl amacının ABD'den ödün ve çıkar sağlamak olduğunu öne sürdü.

Shachar ''Türkiye'nin NATO'nun uyarılarına karşın S-400 satın almış olmasının günahlarını affettirme peşinde olduğunu'', bunun için de İsveç'in NATO üyeliğini geçici bir silah olarak kullandığını söyledi.

Expressen yazarlarından Magnus Falkehed, İsveç'in ruhunu Erdoğan'a satmadığı ve hükümetin bir miktar küçük düşürülmeyi hazmedebileceğini gösterdiği görüşünü dile getirdi ve şöyle devam etti: