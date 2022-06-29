Hindistan’da iki Müslüman, Muhammed Peygamber tartışması nedeniyle bir Hindu’nun kafasını kesti

8 dakika önce

Kaynak, ANI Fotoğraf altı yazısı, Cinayetin ardından kentte protestolar düzenlendi

Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan eyaletinde iki Müslüman'ın, bir Hindu'nun kafasını kesmesi bölgedeki dini gerilimi tekrar alevlendirdi.

Saldırganlar Kanhaiya Lal adlı terziyi, bir siyasetçinin Muhammed Peygamber hakkındaki tartışmalı sözlerine destek verdiği için öldürdüklerini açıkladı.

Udaipur kentindeki cinayeti videoya kaydeden ve internet üzerinden yayınlayan saldırganlar, bunun bir intikam olduğunu belirtti.

Protestoların ardından yetkililer bölgede interneti kesti ve büyük çaplı toplanmaları yasakladı.

Videoda kimlikleri açıkça belli olan iki saldırgan tutuklandı. Saldırganların bir başka videoda da işledikleri cinayeti övdükleri ve Başbakan Narendra Modi'yi ellerinde baltalar sallayarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

Rajasthan eyaletinin üst düzey bir emniyet yetkilisi medyaya çağrıda bulunarak "izlenemeyecek kadar korkunç" olarak nitelediği cinayet videosunu yayınlamamalarını talep etti.

Federal hükümet de Hindistan'ın en üst düzey terörle mücadele kurumu olan Ulusal Soruşturma Ajansı'nı bu cinayeti soruşturmakla görevlendirdi.

Saldırganlar Kanhaiya Lal'in dükkanına müşteri gibi girdikten sonra, Lal vücut ölçülerini alırken ona saldırmaya başlamıştı.

Üç hafta önce gözaltına alınmış

Saldırganlar Lal'in sosyal medyada BJP partisinin eski sözcüsü Nupur Sharma'nın Muhammed Peygamber hakkındaki sözlerini desteklediği öne sürüyor.

Sharma'nın yorumları bazı Müslüman ülkelerin Hindistan'a nota vermesine yol açmış, iktidardaki BJP de Sharma'yı görevden almıştı.

Bu yorumların ülke içinde yarattığı gerilim nedeniyle din temelli protestolar düzenlenmiş ve bunların bazılarında şiddet olayları yaşanmıştı.

Indian Express gazetesine göre Kanhaiya Lal cinayetten üç hafta önce, "dini duyguları incitme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra ise aldığı tehditler nedeniyle polis koruması talep etmişti.

Gazeteye konuşan bir polis yetkilisi, kolluk kuvvetlerinin Müslüman ve Hinduları bir barış görüşmesi için bir araya getirdiğini ve bu görüşmenin ardından tarafların uzlaşmasıyla birlikte Lal'ın da başvurusundan vazgeçtiğini söyledi.