ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin filosunu yenilemesini destekliyoruz

29 Haziran 2022, 19:18 +03

"Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Türkiye Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ABD'den F-16 alımının da pazarlığın bir parçası haline geldiği iddia edilmiş, Reuters ve AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi ise "ABD Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi, Türkiye de ABD'den hiçbir şey talep etmedi" demişti.