Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor?

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BBC, daha güzel bir hayat ve para vaadiyle bu çocukların nasıl ailelerinden kopartılıp, yüzlerce kilometre uzakta, komşu ülke Kenya'nın sokaklarında dilenciliğe zorlandığını ortaya çıkardı.