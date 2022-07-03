Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı
Ukrayna Ordusu, doğdaki Lıçısansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndayn yapılan açıklamada "Lısıçansk için verilen yoğun çatışmaların ardından, Ukrayna savunma güçleri ellerindeki mevkilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldı" denildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Lıçısansk'ı ele geçirdiklerini ve Luhansk bölgesinde konrolü tamamen sağladıklarını söylemişti.
Ukaynalı yetkililer "Ukraynalı savunmacıların hayatının kurtarılması için çekilme kararı alındığını" söylerken Rusların top, uçak, insan gücü ve diğer alanlarda üstün olduğu iddia edildi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Ukrayna güçlerinin taktikleri ve "modern silah tedarikindeki artışla" Lıçısansk'a geri döneceğini vaat etti.
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Daha önce Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçen güçlerini Lıçısansk'ta gösteren bir video yayımlamıştı.
Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor.
Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.
Lısıçansk: Rusya, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehre girdiğini açıkladı
Ukrayna, doğudaki Lısıçansk kentinin yoğun Rus bombardımanına maruz kaldığını söylüyor. Yetkililer, kentin Rusya tarafından kuşatıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor. Rusya'nın geçen hafta Severodonetsk'i ele geçirmesiyle, Lısıçansk, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın elinde kalan son şehir oldu.