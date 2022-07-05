Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Saldırgan 'haftalardır planlıyordu'

48 dakika önce

Local police official Chris Covelli updating journalists on Tuesday on the investigation's progress

Yetkililer ayrıca, Crimo'nun rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kalabalıkla birlikte kaçabilmek için kadın kılığına girdiğini ekledi.

Polis, zanlının bir yıl önce yasal yollardan beş adet ateşli silah satın aldığını açıkladı.

Zanlının bir aile üyesinin de Eylül 2019'da "herkesi öldüreceği" tehdidinde bulunması üzerine polisi aradığı ifade edildi.

Polis, zanlının evinde 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıç buldu. Zanlı tutuklanmadı ve başka bir işlem yapılmadı.