41 kadının doğurganlık tedavisinde kendi spermini kullanan jinekoloğun 'genetik bozukluğu olduğu ortaya çıktı'

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

21 dakika önce

Kaynak, Science Photo Library

Doğurganlık tedavisi sırasında kendi spermlerini kullanan Hollandalı jinekolog Jos Beek'in sanıldığı gibi 21 değil en 41 çocuk sahibi olduğu belirlendi.

Beek'in nadir görülen bir genetik bozukluğun taşıyıcısı olduğu ve bunu kendi spermleri sonucu dünyaya gelen çocuklara da aktardığı ortaya çıktı.

Hollanda'nın Leiden kentinde 1973 - 1986 yılları arasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (jinekolog) olarak çalışan Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ve en az 21 çocuğun babası olduğu biliniyordu.

Ancak hastane tarafından yapılan araştırma, Hollandalı doktorun, en az 41 çocuğun babası olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Didi Braat başkanlığındaki bağımsız komisyon tarafından yapılan araştırma, Dr. Jos Beek'in nadir görülen bir genetik bozukluğu olduğunu da belirledi.

Doğurganlık tedavisi sırasında Beek'in kendi spermlerini verdiği annelerden birinin de aynı genin taşıyıcısı olduğu ve bunun ciddi sonuçlar yarattığı tespit edildi.

Prof. Dr. Braat'a göre, Beek'in uyguladığı doğurganlık tedavisi sonucu 2 kez çocuk sahibi olan bir anne, 1 yaşına basmadan her iki bebeğini de kaybetti.

Hastane, 1990 yılında ikinci çocuğun ölümünün ardından bir araştırma yaptı ve ölüm nedeninin "genetik anormalliğe" bağlı olduğunu saptadı.

Hastanenin bağlı olduğu sağlık grubu yöneticisi Peter Jue, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada çocukların bu durumu bilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Jue bu nedenle, Jos Beek tarafından tedavi edilen ebeveynler ile bağışçı spermi yoluyla doğan çocukları bir kez daha hastaneye başvurmaya çağırdı.

Hollandalı yönetici, çocukların ve ebeveynlerin şüphelerini gidermek noktasında, hastane olarak her şeyi yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

İlk araştırma, 1973 ile 1986 yılları arasında görev yaptığı belirtilen Jos Beek'in, en az 1990 yılına kadar doğurganlık tedavisi uyguladığını ortaya çıkardı.

Hastane laboratuvarı 1986 yılında başka bir yere taşındığında, Beek'in de doğurganlık tedavisine son verdiği sanılıyordu.

Hollandalı doktorun spermleri ile en büyük çocuğun 1975, en küçük çocuğun da 1990 yılında doğduğu belirlendi.

Bu nedenle, Hollandalı doktorun spermleri sonucu daha fazla çocuğun dünyaya gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Doktorun kendi spermlerini kullanırken genetik bir bozukluğa sahip olduğunu bilip bilmediği ise meçhul.

81 çocuğun biyolojik babası olan bir doktor daha

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 2017 yılında hayatını kaybeden Dr. Jan Karbaat'ın 81 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Araştırma raporunda, "Beek bir yandan hastalarıyla çok ilgiliydi ve onlara yardım etmek istiyordu, diğer yandan muazzam bir hırs ve prestij tutkusu nedeniyle kendini bağışçı olarak çok uygun buldu" dendi.

Leiden yakınlarındaki Leiderdorp'ta bulunan Elisabeth Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Jas Beek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

Jos Beek, Hollanda'da doğurganlık tedavilerinde kendi spermini kullandığı bilinen beşinci doktor. Bu olay, ilk olarak 2017 yılında hayatını kaybeden Dr. Jan Karbaat davasıyla ortaya çıktı.

Karbaat'ın, doğurganlık tedavisi sırasında kendi spermlerini verdiği en az 81 çocuğun biyolojik babası olduğu belirlendi.

Bir başka Hollandalı jinekolog Jan Wildschut da, Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi'nde doğurganlık tedavisi gören kadınlarda kendi spermlerini kullandı. 2009 yılında ölen Wildschut'un en az 47 çocuğun biyolojik babası olduğu biliniyor.