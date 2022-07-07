Johnson'ın istifasına tepkiler: Kremlin keyifli, AB'den ilişkilerde yeni sayfa çağrısı

33 dakika önce

Kaynak, Ukraine Government Fotoğraf altı yazısı, Johnson, Kiev ve Ukrayna liderine tam destek verdi.

Rus yönetimi, Ukrayna'nın işgalinde Kiev'e tam destek politikası güden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını sevinçle karşıladı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Johson için "Bizi gerçekten sevmiyordu, biz de onu sevmiyorduk" dedi.

Peskov ayrıca, Londra'da işleri "diyalog yoluyla karar veren daha profesyonel insanların" devralmasını umduğunu vurguladı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova da Johnson'ın "kendi elinden çıkan bir bumerangla vurulduğunu" söyledi ve tüm olan bitenden alınacak ahlak dersinin "Rusya'yı yok etmeye çalışma" olduğunu savundu.

Ancak Ukrayna farklı bir tavır takındı. Cumhurbaşkanlığı Johnson'a "en zorlu dönemlerdeki desteği" için teşekkür etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, istifasını açıkladıktan sonra Johson'ı aradı ve Ukraynalı yetkililere göre haberden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Washington'da ise Başkan Joe Biden, İngiltere ve ABD arasındaki "özel ilişkinin" gücünü ve dayanıklılığını övdü.

Biden "İngiltere hükümetiyle yakın işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye de ekledi.

Johson'ın gidişine karşı eleştirel açıklamalar yapanlar sadece Rus yetkililer değildi. Avrupa Parlamentosu'nun Eski Brexit Direktörü Guy Verhofstadt, "Johnson'ın Brexit seçimiyle AB-İngiltere ilişkilri ağır hasar aldı ve iktidarı dostu Donald Trump gibi utanç içinde sona erdi" dedi.

AB'nin Eski Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, Johnson'ın gidişinin İngiltere'yle ilişkilerde "daha yapıcı, özellikle Kuzey İrlana'da barış ve istikrar için verilen taahhütlere daha saygılı" yeni bir sayfa açmasını umduğunu söyledi.

İrlanda Başbakanı Michael Martin de Johnson'ın istifasını İngiltere'yle ilişkilerde yeni bir sayfa açma şansı olarak gördüğünü belirtti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Boris Johnson, geçen ay diğer G7 liderleriyle birlikteyken.