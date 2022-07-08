Hollanda'daki çiftlik hayvanlarının etinde, sütünde ve kanında plastik parçacıkları bulundu

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

16 dakika önce

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Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, çiftliklerdeki inek ve domuzlardan elde edilen et ve süt ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini plastik parçacıklar (mikroplastik) içeriyor.

Çiftlik hayvanlarının kanında da, mikroplastik sapandı. Uzmanlara göre, bunun en önemli nedeni hayvan yemindeki plastikler. Çiftlikteki yetişkin bir domuz, günde ortalama bir kredi kartı boyutunda plastik yutuyor.

Plastik kirliliği ile mücadele eden Plastic Soup Fondation adına, Amsterdam Özgür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, farklı çiftliklerden 12 inek ve 12 domuz incelendi.

Tüm hayvanların kanında en az üç tür plastik parçacığa rastlandı. Test edilen sekiz sığır eti örneğinden yedisinde, sekiz domuz eti örneğinin de beşinde plastik parçacıkları bulundu.

Araştırmacılar, incelenen 25 süt örneğinin 18'inde de plastik parçacıklarına rastladı.

Uzmanlara göre bu, hayvanların yemindeki plastikten kaynaklanıyor olabilir. Çünkü incelenen 12 yem paketi ve parçalanmış yemlerin hepsinin plastik içerdiği ortaya çıktı.

Yetişkin çiftlik hayvanlarında saptanan plastik parçacıkları oranının, günlük ortalama bir kredi kartı boyutunda olduğu belirtildi.

Taze hayvan yemlerinde ise plastik bulunamadı.

Araştırmacılara göre, bu pilot çalışma hayvan yemlerinde, çiftlik hayvanlarında ve bunlardan elde edilen ürünlerde saptanabilir plastik parçacıklarının bulunduğunun ilk göstergesi.

Çevre vakfının müdürü Maria Westerbos, araştırmada elde edilen sonucun "şok edici" olduğunu söyledi. Westerbos'a göre, bu araştırma, gıda zincirinin mikroplastiklerle bağlantısı konusunda ciddi endişeler uyandırıyor.

Westerbos, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, çiftçilerin plastiği kuru yemden ayırmasının mümkün olmadığını belirterek bu konuda yem üreticilerinin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

Hayvanların hava yoluyla da plastik parçacıkları yutabileceğini söyleyen vakıf müdürüne göre, bu konuda yem endüstrisi ile ilgili herhangi bir kontrol mevcut değil.

Araştırmacılar, bu sonuçlara dayanarak plastik miktarının ne kadar zehirli olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak Maria Westerbos, plastiğin yüzde 99'unun petrolden üretildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Aslında 'Kanımda plastik var' derken, kanınızda petrol olduğunu söylüyorsunuz. Bunu hayal ettiğinizde, vücudunuzdaki plastiğin o kadar da iyi olmadığını düşünebilirsiniz. Bu, hayvanlar için de geçerli. Birçok bilimsel araştırma, hayvanların plastikten olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Plastik yüzünden daha yavaş büyüyor, uyuşuklaşıyor ve hastalanıyorlar. Aynısı insanlar için de geçerli."