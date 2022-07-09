Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

9 Temmuz 2022, 11:21 +03 Güncelleme 49 dakika önce

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdi, görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Fitch, aldığı bu karara yükselen enflasyonu ve ekonomiyle ilgili endişeleri gerekçe olarak gösterdi.

Kurumun verdiği bu kredi notu, yatırım yapılabilir seviyesinden beş basamak daha aşağıda. Bu da Türkiye'nin kredi notunun daha da çöp seviyesine itilmesi anlamına geliyor.

Fitch'in ekonomiyle ilgili sorun teşkil ettiğini belirttiği konular arasında büyüyen cari açık ve müdahaleci politikalar yer alıyor.

Fitch karar metninde yükselen enflasyon, para birimindeki değer kaybı ve tüketici güvenindeki düşüş yüzünden iç tüketimin azalmasını beklediklerini aktardı.

Kurumun bu yıl için öngördüğü yıllık ortalama enflasyon yüzde 71,4.

Bu öngörünün çok belirsiz olduğunu da vurgulayan Fitch, 2023 yılında ise enflasyonun yüzde 57 seviyesinde olmasını beklediklerini belirtti.

Haziran ayında enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 78,62 olarak açıklanmıştı.

Türk Lirası dolara karşı geçen yıl yüzde 44 değer kaybetmişti. Bu yıl ise bu oran yüzde 23 seviyesinde.

"Müdahaleci politikalar"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL'nin değer kaybına karşı ihracatçı şirketlere kredi almakta getirdiği kısıtlama Fitch tarafından 'öngörülemeyen ve müdahaleci politikalardan' biri olarak tanımlamdı.

Hükümetin belirlediği ekonomi politikasına göre TL'deki değer kaybının ihracatı artırması ve cari açığı kapaması bekleniyordu; ancak cari açık Mayıs'ta 6,47 milyar dolar olarak açıklandı.

Fitch de raporunda, "Hükümetin büyümeyi yüksek tutmaktaki kararı TL üzerindeki baskıyı artırıyor, uluslararası rezervlerin düşmesine yol açıyor, enflasyon sarmalını yaratıyor, sermaye akışını engelliyor ve daha yüksek cari açığa neden oluyor" dedi.

Kurum ayrıca TCMB'nin faizi tüm bu gelişmelere, yüksek enflasyona ve Ukrayna'daki savaşa rağmen yüzde 14'te tutmakta ısrarcı olduğunu vurguladı.

Fitch, kredi notunu Şubat'ta düşürmüştü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Şubat ayında düşürmüştü.

Fitch 12 Şubat'ta aldığı karar ile Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdiğini, görünümünü ise "negatif" olarak teyit ettiğini açıklamıştı.