Boris Johnson istifa etti: Muhafazakar Parti liderliği için 9 aday

52 dakika önce

İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurması sonrası şu ana kadar 9 siyasetçi adaylığını resmen duyurdu.

Eş zamanlı istifa mektupları ile süreci tetikleyen Sajid Javid ve Rishi Sunak parti liderliği için yarışacak.

Bu iki isme ek olarak kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın da adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakan yardımcısı Therese Coffey, yeni Muhafazakar Parti lideri olması için Truss'ı destekleyeceğini söyledi.

Adaylar enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi kampanyalarının merkezine almış durumda.

Javid, Hunt, Zahawi ve Shapps vergi indiriminin çözüm olduğu görüşünü dile getirdi. Ancak istifa eden Maliye Bakanı Sunak vergi indirimlerinin beklemesi gerektiği düşüncesinde. Sunak aynı zamanda bahislerde de adı öne çıkan isim.

Muhafazakar Parti'de liderlik seçimi 1922 Komisyonu adındaki kurul tarafından organize ediliyor. Komite yarın öğle saatlerinde bir zaman çizelgesi ile yarışın kilit tarihlerini açıklayacak.

Partinin ve ülkenin yeni liderinin Eylül ayı içinde belirlenmesi bekleniyor.

Muhafazakarlar yeni lideri nasıl seçiyor?

Muhafazakar Parti'nin lideri görevi bıraktığında, bu otomatik olarak liderlik yarışını başlatıyor. Bugün geçerli olan kurallara göre, aday olacak kişi en az 8 milletvekilinin desteğini almalı.

Tüm adaylar açıklandığında, eğer ikiden fazla da aday varsa, Muhafazakar Parti milletvekilleri iki aday kalana kadar oylama yapacak:

İlk turda adaylar, yarışta kalabilmek için oyların yüzde 5'ini almak zorundalar. Bu da mevcut dağılımda 18 milletvekilinin oyuna karşılık geliyor.

İkinci turda adaylar yüzde 10 oy almak zorundalar. Bu da 36 vekil demek.

Devam eden turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.