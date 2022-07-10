Hollandalı Müslümanlar arasında kurban kesmek yerine bağış yapanların sayısı artıyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

23 dakika önce

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Hollanda'da yaşayan 1 milyondan fazla Müslüman arasında, kurban kesmek yerine, ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapanların sayısının giderek artığı belirtiliyor.

İslami kuruluş temsilcilerine göre, bu eğilim özellikle Türkiye ve Fas kökenli genç kuşaklar arasında oldukça yaygın.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, ülkedeki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda hayvan kesme alışkanlığını yavaş yavaş bırakıyor.

Türkiye ve Fas kökenli Müslümanların belirli bir bölümü, geldikleri ülkelerde kurban kesecek durumu olmayan kişilere para ya da et bağışında bulunuyor.

Hollanda'daki Müslümanların Devletle İrtibat Kurumu (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, kurban kesmek yerine bağış yapanların sayısının arttığına işaret ederek, "Bağışlar geçen yıl iyiydi. Bu yıl daha da fazla" diyor.

Müslümanlara yönelik yayın yapan "Muslimkrant"ın (Müslüman gazetesi) haber portalının genel yayın yönetmeni Brahim Bourzik de, kurban kesmek yerine bağışta bulunanların sayısındaki artışa dikkat çekiyor.

Bourzik, son birkaç haftadır, bu tercihin dinen kabul edilip edilmediğine dair çok sayıda soruyla karşılaştığını belirtiyor.

'İslami vegan bir ay'

Brahim Bourzik'e göre, Hollanda'da doğup büyüyen yeni nesil Müslümanlar arasında bu anlayış oldukça yaygın.

22 yaşındaki kızının vejetaryen olduğunu vurgulayan Fas kökenli gazeteci, "Gençler artık kurban kesmeyi tercih etmediğini söylüyor. Bu yüzden gelecekte bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Gençleri kaybetmeden geleneği yaşatmak gerek." diye konuşuyor.

Sosyolog ve yazar Mohammed Benzakour, bir süre önce Volkskrant gazetesindeki yazsında, "Kurban Bayramı'na ek olarak İslami vegan bir ay düzenlenmesi çağrısında" bulundu.

Bu konuda çok sayıda mektup aldığının altını çizen Benzakour'a göre, özellikle 2. ve 3. kuşak Müslümanlar bu konuda daha duyarlı.

Sadece Kurban Bayramı'nda değil, Hıristiyanların kutsal bayramı Noel'de ve Şükran Günü'nde de bolca et tüketildiğini anımsatan Benzakour, Kuran'ın, akılcı düşünmeyi öğütlediğini vurgulayarak, yaşanan çevre sorunlarına karşı bu tür gelenek ve göreneklerin gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Fas'taki Rif bölgesinin ekolojik ve ekonomik iyileşmesi için çalışan Riforest Vakfı'nın başkanı Aziz Kaouass, da Benzakour'un vejetaryen beslenme çağrısına olumlu karşılık verdiğini anlatıyor.

Kaouass, Kurban Bayramı'nda hayvan kesmek yerine, Fas'taki yoksul ailelere et yardımında bulunduğunu söylüyor.

2050'de Müslümanlar nüfusun yüzde 12,5'una ulaşacak

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Hollanda'da, nüfusun yüzde 6'sı Müslümanlardan oluşuyor. Müslüman göçmenler arasında ilk sırayı Türkiye kökenli göçmenler alıyor.

Hollanda'da 500 bin civarında Türkiye kökenli göçmen yaşıyor.

Araştırmalara göre, göç ve mülteci akını bu hızla devam ederse, 2050 yılında Hollanda'daki Müslümanların sayısı 2,2 milyon ile toplam nüfusun yüzde 12,5'una ulaşacak.